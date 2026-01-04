Snijeg otežao saobraćaj: Zabilježene ogromne gužve na graničnim prijelazima

Zbog snježnih padavina na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Vlasenica-Sokolac (Han Pogled), Podorašac-Bradina, Travnik-Donji Vakuf (Komar) i Sarajevo-Pale (Romanija) a obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Također, vozačima se savjetuje da voze oprezno preko prevoja: Karaula, Nišići, Komar, Makljen, Mlinište, Borova glava i Čemerno.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko i Svilaj. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno, a vremenski uslovi to dodatno zahtijevaju. Veći dio Bosne zahvaćen je snježnim padavinama, pri čemu se snijeg zadržava na kolovozu, usporava saobraćaj i zahtijeva pojačan oprez. U Hercegovini preovladava kiša, zbog čega su kolovoz mokar i klizav. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. Uslijed temperaturnih oscilacija, mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovozu. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i prilagode vožnju trenutnim uslovima na cesti.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.