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VREMENSKE NEPRILIKE

Otkazani brojni letovi s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu

Putnici iz Rima i Dubaija uspješno su sletjeli u Sarajevo

Snijeg na Aerodromu Sarajevo. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

4.1.2026

Nekoliko letova za Sarajevo i druge gradove otkazano je danas s obzirom na vremenske neprilike.

Kada je riječ o dolascima na Međunarodni aerodrom u Sarajevo, otkazani su letovi iz Frankfurta, tri leta iz Istanbula s Aerodroma Sabiha Gokčen, te još jedan iz Istanbula s drugog aerodroma.

Putnici iz Rima i Dubaija uspješno su sletjeli u Sarajevo.

Kada je riječ o odlasima odnosno letovima ka drugim gradovima iz Sarajeva, uspješno su izvedeni letovi za Beč, Zagreb, Rim, Istanbul.

Let koji je trebao biti za Frankfurt jutros u 11:10 sati je otkazan, kao i let za Istanbul koji je trebao biti u 14:15. Također, još dva leta za Istanbul koja su trebala biti poslijepodne otkazana su. 

Podsjećamo, snijeg koji je napadao danas u Sarajevu i širom države otežao je saobraćaj na mnogim putevima. 

# LETOVI
# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# SARAJEVO
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