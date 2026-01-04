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Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada: Ulica Prote Bakovića - staro Sarajevo

Prota je stanovao u blizini Stare pravoslavne crkve u kojoj je služio, a koja je nastala u prvoj polovini 16. stoljeća

Prota Baković. Arhivske fotografije

Mufid Garibija

4.1.2026

U okruženju današnje Baščaršije nanizane su ulice, odnosno sokaci koji su nekada u prošlosti također bili samostalne čaršije, a jedna od takvih čaršija je bila i čuvena čaršija u ulici Sarači. Na samom početku ove ulice proteže se ulica Prote Bakovića koja svoj naziv nije mijenjala još od vladavine Austro-Ugarske.

Naime, još u doba Osmanlija, na mjestu ove ulice nalazila se čikma koja je bila u sastavu ulice Ćemaluša, odnosno kasnije Maršala Tita, a danas Mula Mustafe Bašeskije. Austrougarske vlasti su tu čikmu spojile s ulicom Sarači te je prozvale "Protinom ulicom". Ovaj naziv je nosila iz razloga što je baš u toj čikmi, a kasnije ulici, živio i služio poznati Sarajlija Prota Baković. 

Velika popularnost

Baković je porijeklom iz mjesta Ožegovci u Hercegovini, ali tu nije proveo mnogo vremena s obzirom na to da su se njegovi roditelji nakon njegovog rođenja preselili u selo Crljenice koje pripada opštini Pljevlje.

Prota Stevan Baković, rođen je 1794. godine. Školovao se u manastiru Sveta Trojica, a u dvadesetoj godini života je stigao u Sarajevo, gdje ga je tadašnji mitropolit Venijamin postavio za sveštenika. Jedno vrijeme je služio u Stocu i Duvnu, ali 1823. godine vraćen je u Sarajevo, gdje je kao stalni paroh Stare pravoslavne crkve stekao veliku popularnost.

U svom dugom životu bio je unaprijeđen u službi, te je obnašao čin prote, a kasnije je bio postavljen i za počasnog člana Dabrobosanske mitropolije.

Umro je u Sarajevu 9. aprila 1893. godine.

Čuveni Prota Baković je i stanovao u blizini Stare pravoslavne crkve u kojoj je služio, a koja je nastala u prvoj polovini 16. stoljeća. Kako je već navedeno, služio je kao paroh, što u prevodu znači sveštenik, te kao prota, odnosno starješina Srpske pravoslavne crkve.

Stara pravoslavna crkva. Arhivske fotografije

On je bio prepoznatljiv i veoma ugledan čovjek koji je uživao popularnost, ne samo kod pravoslavaca nego i kod ostalog stanovništva, a posebno kod muslimana. Njegovo čojstvo, plemenitost i čvrst karakter su razlog zašto je bio omiljen među svojim sugrađanima.

Bio je inicijator za izgradnju Saborne crkve u Sarajevu, koja je završena početkom druge polovine 19. stoljeća, tačnije 1872. godine. Za njenu gradnju, tadašnji sultan i Miloš Obrenović su dali pozamašan zajednički prilog u dukatima.

Pouzdano se zna da je Prota izvršio pravoslavni obred osvještenja prilikom postavljanja temelja za Sabornu crkvu, što je bio svečani čin kojem su prisustvovali valija, njegova pratnja i mnoga turska gospoda. Prota Baković se spustio šest metara ispod zemlje te osveštao temelje krstom u ruci i vodicom.

Spustio je prvi kamen te novce i povelje pisama da se zazidaju u temelje crkve.

Crkveni muzej

Ulica Prote Bakovića je poznata zato što spada u sam centar sarajevske čaršije, odnosno starogradske jezgre, s obzirom na to da se u njoj nalazi i Firuz-begov hamam iz 16. stoljeća kao i crkveni han, na čijem mjestu se danas nalazi velika zgrada izgrađena u doba Austro-Ugarske.

Sokak gravitira prema Staroj pravoslavnoj crkvi u sklopu koje su se nalazile daire, tj. magaze koje su služile kao ostava za robu, a danas je unutar njih smješten crkveni muzej koji spada u red turističkih atrakcija Baščaršije i koji ima kulturno-historijski značaj za naš grad.

Danas ovu ulicu krase poznati ugostiteljski objekti, ali i Vatrogasno društvo „Baščaršija“.

# MUFID GARIBIJA
# SARAJEVO
# PROTA BAKOVIĆ
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