Tržište kapitala ostalo na simboličnom nivou: Dvije berze, nula likvidnosti i "kokoška ili jaje" koje traje 20 godina

Bosna i Hercegovina formalno ima tržište kapitala, ali u praksi nema ono što tržište čini živim: likvidnost, kvalitetne instrumente i privatne kompanije koje su spremne izaći na berzu. Rezultat je apsurd u kojem postoje dvije berze, Sarajevska i Banjalučka (a najavljuje se i treća u Brčkom), dok dnevni promet zna biti svega nekoliko stotina maraka. Berze postoje, ali... Profesor ekonomije i stručnjak za finansije Damir Bećirović otvoreno kaže da je osnovni problem “potpuni nedostatak likvidnosti”, odnosno manjak ponude i potražnje istovremeno. - Gotovo nijedna kompanija nije izašla privatno na berzu. S druge strane, nema ni dovoljno investitora koji bi kupovali vrijednosne papire. To je klasična priča „kokoška i jaje“: da li prvo obezbijediti instrumente pa će doći investitori, ili prvo privući investitore pa će se pojaviti instrumenti – objašnjava Bećirović. Bećirović ukazuje da berze u BiH u suštini opstaju jer vlade emituju trezorske zapise i obveznice, te zato što određene kompanije imaju formu dioničkih društava - ne zato što imamo ozbiljno razvijeno tržište kapitala. Zbog entitetske podjele finansijskog sistema, nastale kao posljedica Dejtonskog sporazuma, postoje i odvojeni regulatori i odvojena tržišna infrastruktura, što dodatno rasitnjava ionako malu likvidnost.

Bećirović: Nerealno govoriti o jednoj berzi . Facebook Bećirović: Nerealno govoriti o jednoj berzi . Facebook

- Politički je nerealno govoriti o jednoj berzi u BiH, iako je ekonomski opravdano. Bilo je pokušaja saradnje i jedinstvene platforme, ali čak ni neka velika regionalna berza, realno, ne bi privukla značajnije investitore niti natjerala velike privatne kompanije da se izlistaju – smatra Bećirović. Tu se Bećirovićeva dijagnoza direktno spaja sa širim problemom investicijskog ambijenta na koji upozorava dr. Nedim Makarević, izvršni direktor Vijeća stranih investitora u BiH. Makarević kaže da je nivo direktnih stranih investicija (DSI) daleko ispod potencijala zemlje, a razloge vidi kao strukturne, institucionalne i političke. - Investitori najviše cijene predvidivost. U BiH imamo političke krize, sporo pravosuđe i neujednačenu primjenu zakona. To stvara percepciju rizika – navodi Makarević.



Makarević: Investitori vode predvidivost . Fena Makarević: Investitori vode predvidivost . Fena