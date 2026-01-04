Stotine Bišćana na protestima nakon smrti mladića: "Ponašaju se kao da smo životinje, neće se ponoviti Azra Bećirspahić"

Na Gradskom trgu u Bihaću danas se okupilo više stotina građana u znak protesta nakon smrti 22-godišnjeg mladića Adema Jušića.
EMOTIVNO SE OBRATILA MAJKA
Prijatelji su na protestu poručili da se Ademu moglo pomoći da ljekari nisu kasnili te poručili da se ovaj slučaj neće zataškati
Na Gradskom trgu u Bihaću danas se okupilo više stotina građana u znak protesta nakon smrti 22-godišnjeg mladića Adema Jušića.
Podsjećamo, on je preminuo nakon saobraćajne nesreće u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić", a porodica i prijatelji smatraju da je reakcija ljekara bila spora i neadekvatna.
Ističu da je tek nakon nekoliko sati operisan, što je sam dežurni ljekar na društvenim mrežama demantirao.
Organizatori protesta su podsjetili i na slučajeve smrti Azre Bećirspahić i njene bebe, kao i na slučaj nestanka pacijenta iz bolnice.
Prijatelji su na protestu poručili da se Ademu moglo pomoći da ljekari nisu kasnili te poručili da se ovaj slučaj neće zataškati.
- Mora se stati ovome u kraj - rekla je emotivna majka preminulog mladića.
Jedna od poruka je bila da se ljekari u Kantonalnoj bolnici ponašaju prema njima kao prema životinjama.
Podsjećamo, jučer je direktor Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Amel Kardašević za "Avaz" kratko rekao da čekaju nalaz obdukcije te pozvao MUP i Tužilaštvo da sve istraže.
BONUS VIDEO: Gostovanje Anela Bećirspahića na Avaz TV gdje je govorio o smrti njegove supruge Azre Bećirspahić.
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
STIGAO NA ISPITIVANJE