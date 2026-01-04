Stotine Bišćana na protestima nakon smrti mladića: "Ponašaju se kao da smo životinje, neće se ponoviti Azra Bećirspahić"

Na Gradskom trgu u Bihaću danas se okupilo više stotina građana u znak protesta nakon smrti 22-godišnjeg mladića Adema Jušića.

Podsjećamo, on je preminuo nakon saobraćajne nesreće u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić", a porodica i prijatelji smatraju da je reakcija ljekara bila spora i neadekvatna.

Ističu da je tek nakon nekoliko sati operisan, što je sam dežurni ljekar na društvenim mrežama demantirao.

Organizatori protesta su podsjetili i na slučajeve smrti Azre Bećirspahić i njene bebe, kao i na slučaj nestanka pacijenta iz bolnice.

Prijatelji su na protestu poručili da se Ademu moglo pomoći da ljekari nisu kasnili te poručili da se ovaj slučaj neće zataškati.

- Mora se stati ovome u kraj - rekla je emotivna majka preminulog mladića.

Jedna od poruka je bila da se ljekari u Kantonalnoj bolnici ponašaju prema njima kao prema životinjama.

Podsjećamo, jučer je direktor Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Amel Kardašević za "Avaz" kratko rekao da čekaju nalaz obdukcije te pozvao MUP i Tužilaštvo da sve istraže.

BONUS VIDEO: Gostovanje Anela Bećirspahića na Avaz TV gdje je govorio o smrti njegove supruge Azre Bećirspahić.