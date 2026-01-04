Kolaps na graničnim prijelazima, na nekoliko puteva širom države obustavljen saobraćaj za teretna vozila

Zbog snijega koji intezivno pada, otežano je saobraćanje u većem dijelu naše zemlje. Posebno upozoravamo na dionice u višim planinskim predjelima.

Zbog snježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Vlasenica-Sokolac (Han Pogled), Konjic-Bradina, Travnik-Donji Vakuf (Komar) i Sarajevo-Pale (Romanija) obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila. Putnička vozila saobraćaju otežano, uz obaveznu zimsku opremu i pojačan oprez, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Preko planinskih prevoja Karaula, Nišići, Makljen, Mlinište, Borova Glava i Čemerno preporučuje se upotreba lanaca za teretna vozila. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.