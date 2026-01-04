KJKP "Rad": Intenzivne aktivnosti na čišćenju snijega, 33 vozila na terenu

Ekipe Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) „Rad“ od jutros od 9.00 sati nalaze se na terenu, a ukupno 33 vozila s mehanizacijom intenzivno rade na čišćenju snijega. Otežavajuće okolnosti u radu predstavljaju nepropisno parkirana vozila, kao i automobili zaglavljeni na kolovozima zbog korištenja ljetnih guma. - Trenutno su zastupljene aktivnosti na saobraćajnicama prvog i drugog prioriteta. S obzirom na to da snijeg i dalje intenzivno pada, te da je najavljeno oko 45 centimetara snježnih padavina tokom dana, aktivnosti će se nastaviti upravo na ovim prioritetnim pravcima. Čišćenje saobraćajnica ostalih prioriteta uslijedit će kada se za to steknu uslovi - kazao je Feni glasnogovornik KJKP "Rad" Mirza Ramić.

Zbog jakog snijega, ekipe su bile primorane da na pojedinim lokacijama tri do četiri puta ponavljaju već izvršene radove. Angažovana je i mehanizacija za čišćenje pješačkih prostora koji su obuhvaćeni zimskim planom održavanja. - Također, u noćnim satima bit će pojačan broj radnika za ručno čišćenje pješačkih površina – trotoara, mostova, stepeništa i drugih lokacija predviđenih operativnim planom zimskog održavanja na području općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo. Ručno održavanje na području općine Novi Grad obavlja drugo preduzeće - rekao je Ramić.