Vukanović: Cvijanović se nije ogradila od stava Konakovića o otmici Madura, da li i dalje misli da Tramp treba dobiti Nobela?

Zastupnik u NSRS Nebojša Vukanović osvrnuo se na to što niko iz SNSD-a nije reagirao na zarobljavanje predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge.

Vukanović pojašnjava da je MVP BiH praktično podržao SAD u svemu tome, a da slično misli i Željka Cvijanović, no ne izgovara ništa.

- Mnogo puta u prošlosti smo svjedočili brzim reakcijama Željke Cvijanović, člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, kako se ograđuje od stavova političkog Sarajeva, Dine Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH, tvrdi da oni nisu stav Bosne i Hercegovine jer nisu usaglašeni na Predsjedništvu BiH, koje po Ustavu vodi vanjsku politiku, ali simptomatično je što Željka Cvijanović sada glasno šuti i ne ograđuje se od Konakovića, njegove podrške Amerikancima, Trampu i otmici Madura - naveo je Vukanović.

- Pa su isturili Konakovića da iznese stav BiH da kojim se i oni slažu, i da li se i dalje Željka Cvijanović i dalje zalaže da predsjednik Amerike Donald Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir!? Zašto glasno šute svi u SNSD, čak i Sanja Vulić, i zašto niko ne smije da zucne, spomene Putina, Madura i Čaveza, svoje, do juče, saveznike i prijatelje - piše Vukanović.