Promjena vremenskih prilika bi se mogla desiti već u toku noći

Prema prognozi Bosnu i Hercegovinu od večeras očekuje promjena vremena, koja će biti najizraženija tokom noći na ponedjeljak i u samom ponedjeljku, 5. januara. Dolazak toplijeg zraka sa juga u višim slojevima atmosfere uslovit će promjenu vrste padavina u pojedinim dijelovima zemlje.

U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni snijeg će u ponedjeljak postupno prelaziti u kišu ili susnježicu. Zbog hladne podloge postoji opasnost od poledice, pa se vozačima i pješacima preporučuje dodatni oprez.

Sjeverozapadni i veći dio sjeverne Bosne zadržat će hladnije vrijeme, uz slab do umjeren snijeg i novo povećanje snježnog pokrivača od pet do 15 centimetara.

U Hercegovini i jugozapadnim krajevima Bosne očekuju se obilnije kišne padavine, od 20 do 40 milimetara, dok bi na jugu Hercegovine lokalno moglo pasti i do oko 80 milimetara kiše. U ostatku zemlje padavine neće biti obilne, a najmanje ih se očekuje u centralnoj i istočnoj Bosni.

Podsjećamo u pojedinim krajevima BiH je danas napadalo i do pola metra snijega.