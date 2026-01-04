Izetbegović kritikovala Trojku: Ne znaju očistiti snijeg, a mudruju o politici svjetskih sila, sve ste uhelaćili

Zastupnica SDA u Skupštini KS Sebija Izetbegović kritikovala je stranke Trojke zbog loše očišćenog snijega u glavnom gradu BiH.

- Vlast Trojke koja ne zna uraditi deratizaciju i dezinsekciju, ne zna isprazniti smeće iz kontejnera, očistiti najavljeni snijeg, oganizovati dva neradna dana za premorene radnike, hoće da mudruje o politici svjetskih sila - rekla je.

Dodala je da nije tužno bilo bi smiješno.

- Da nije tužno bilo bi smiješno. Bolje šutite, svezat ćete nam još kakav belaj. Dovoljno ste uhelaćili sve - navela je.