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ZASTUPNICA SDA

Izetbegović kritikovala Trojku: Ne znaju očistiti snijeg, a mudruju o politici svjetskih sila, sve ste uhelaćili

Bolje šutite, svezat ćete nam još kakav belaj

Sebija Izetbegović. Fena

S. S.

4.1.2026

Zastupnica SDA u Skupštini KS Sebija Izetbegović kritikovala je stranke Trojke zbog loše očišćenog snijega u glavnom gradu BiH.

- Vlast Trojke koja ne zna uraditi deratizaciju i dezinsekciju, ne zna isprazniti smeće iz kontejnera, očistiti najavljeni snijeg, oganizovati dva neradna dana za premorene radnike, hoće da mudruje o politici svjetskih sila - rekla je.

Dodala je da nije tužno bilo bi smiješno.

- Da nije tužno bilo bi smiješno. Bolje šutite, svezat ćete nam još kakav belaj. Dovoljno ste uhelaćili sve - navela je.

# TROJKA
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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