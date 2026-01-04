Pao tender: Policijski sistem za prisluškivanje u BiH star 15 godina niko ne održava

Ministarstvo sigurnosti BiH poništilo je novi tender za uslugu održavanja sistema za monitoring i zakonito presretanje telekomunikacija u BiH, čime je ovaj zastarjeli sistem i dalje ostao bez adekvatnog održavanja.

Fokus je u istraživačkom tekstu objavljenom 27. septembra ukazao na činjenicu da vrlo važan sistem za prisluškivanje, kojeg koriste policijske agencije u BiH egzistira već 15 godina, a da se od 2024. godine čak i ne održava.

Javne nabavke

Kako su tada objavili, Ministarstvo je od proizvođača postojećeg sistema za presretanje komunikacija u BiH, kompanije “Cognyte Technologies” iz Izraela, dobilo obavijest da su povukli autorizacijsko pismo koje je bilo osnov ovlaštenom partneru proizvođača u BiH da vrši održavanje sistema.

Zbog te činjenice najesen 2024. su otkazali postupak javne nabavke. A sada je i poništen najnoviji tender za održavanje ovog starog sistema.

Nova odluka Ministarstva sigurnost BiH o poništenju tendera naočigled se čini pravičnom i logičnom budući da su ustanovili da grupa ponuđača Telegroup Banja Luka i Page d.o.o. Istočno Sarajevo nije ispunila određene zahtjeve tenderske dokumentacije.

Zaseban sistem

Međutim, detaljnija analiza o tome koji su nedostaci utvrđeni izaziva određene sumnje. Naime, u odluci Ministarstva sigurnosti BiH stoji da su sporne reference tehničkog osoblja ponuđača (traženo znanje, radno iskustvo…) Međutim, u odluci o poništavanju tendera nigdje nisu dovedene u pitanje reference samih ponuđača iz oblasti presretanja telekomunikacija! To samo po sebi povlači niz nekih drugih pitanja o cijelom ovom postupku.

Podsjetimo, SIPA je prošle godine bila primorana da mijenja firmu koja će vršiti nadzor nad sistemom za presretanje komunikacija, te je autorizacija dodijeljena firmi Page iz Istočnog Sarajeva. Upravo zbog toga je došlo do reakcije kompanije “Cognyte Technologies” iz Izraela, zbog je čega je Ministarstvo sigurnosti BiH bilo primorano poništiti tender.

Inače, sistem zakonitog presretanja telekomunikacija (Lawfull Interception) u BiH egzistira u dvije državne institucije, a to su OSA i SIPA. OSA posjeduje i koristi zaseban sistem samo za svoje vlastite potrebe, dok sistem u SIPA-i koriste zajednički sve policijske agencije na svim nivoima vlasti.