Kataklizma u Sarajevu: Kako smo vozeći do kuće jedva izvukli živu glavu

Kataklizma u Sarajevu! Nikad nije bilo gore! Potpuni kolaps saobraćaja. Snijeg koji je pogodio glavni grad izazvao je haos kakav se rijetko pamti – gotovo nijedna ulica nije očišćena, a kretanje gradom postalo je rizično i opasno. Iz Sarajevo taksija potvrđeno je za "Avaz" da čak trećina njihovih vozača danas nije izašla na ulice. Razlog je jednostavan i alarmantan: ne mogu raditi jer je praktično svaka ulica u Sarajevu neprohodna.

Vozači su se, kako kažu, sklonili kućama, jer su tokom dana imali ozbiljne probleme... vozila su zapadala i ostajala zaglavljena, nisu se mogli vratiti s vožnji, nervoza i panika među putnicima rasle su iz sata u sat, rizik od oštećenja automobila i saobraćajnih nesreća je ogroman. Zbog toga je trenutno izuzetno teško pronaći slobodan taksi u Sarajevu.

U kakvim se uslovima vozi, uvjerili su se večeras i naši novinari. Tokom vožnje od Skenderije do Breke jedva su izvukli živu glavu, izbjegavajući nekoliko potencijalnih nesreća. Situaciju dodatno pogoršavaju neoprezni vozači koji se "lijepe" uz druga vozila, bez ikakvih uslova za sigurno kočenje.