BHANSA se oglasila o kolapsu zračnog prometa u Grčkoj i pojasnila kako se to odrazilo na BiH

- Ovakav razvoj događaja izazvao je značajne poremećaje u cijeloj regiji, jer je veliki broj letova koji su bili planirani kroz grčki zračni prostor, kao i oni koji su se već nalazili u zraku, morao biti taktički preusmjeren alternativnim rutama. Preusmjeravanja su dovela do velikih kašnjenja u susjednim zemljama, povećanog opterećenja drugih zračnih prostora te dodatnih operativnih izazova za pružaoce usluga kontrole letenja širom Evrope.

Jutros oko 9 sati došlo je do tehničkog kvara na komunikacijskoj opremi u Grčkoj, što je imalo direktan i trenutan utjecaj na sigurnost i protok zračnog prometa na cijeloj evropskoj zrakoplovnoj mreži. Zbog nemogućnosti pružanja usluga kontrole letenja, grčki zračni prostor je u 09:00 u potpunosti zatvoren, usljed čega je promet kroz zračni prostor Grčke u potpunosti onemogućen, tzv. zero rate je trajao do 11:20, saopćeno je iz BHANSA-e.

Oko 11:20 sati započeo je postepeni oporavak protoka zračnog prometa iznad Grčke, ali uz znatno smanjeni kapacitet. Normalizacija pružanja usluga kontrole letenja u zračnom prostoru Grčke i normalizacija protoka prometa odvija se fazno i trajao je do 19 sati. Zračni prostor Bosne i Hercegovine sastavni je dio jugoistočne ose (South-East Axis) evropskog zračnog prometa, kojom se odvija značajan dio letova između centralne i zapadne Evrope prema jugoistočnoj Evropi, istočnom Mediteranu, Grčkoj te Turskoj. Upravo zbog te povezanosti, svaki veći poremećaj u zračnom prostoru Grčke direktno se reflektuje i na promet koji prelijeće naš zračni prostor.

Naši operativni timovi kontinuirano prate razvoj situacije u bliskoj koordinaciji s EUROCONTROL-om, koristeći sve raspoložive izvore informacija i alate za upravljanje prometom. Prema našoj procjeni, jutros smo imali oko 150 letova manje od planiranog, mada ne isključujemo scenario oporavka tog prometa kako se situacija bude stabilizirala, jer veliki broj letova nije otkazan nego odložen i očekuje se da se protok prometa normalizirao oko 19:00. Kao aktivna članica EUROCONTROL-a i učesnica zajedničkih evropskih inicijativa u okviru Jedinstvenog evropskog neba, nastavljamo djelovati u cilju očuvanja sigurnosti i stabilnosti zračnog prometa.

BHANSA je, kroz svoje operativne i tehničke kapacitete, kontinuirano spremna odgovoriti na krizne i vanredne situacije koje mogu utjecati na funkcionisanje evropske zrakoplovne mreže. Poseban naglasak stavlja se na međunarodnu saradnju, pravovremenu razmjenu informacija i koordinisano djelovanje sa svim relevantnim partnerima, kako bi se i u složenim okolnostima osigurao siguran, stabilan i efikasan protok zračnog prometa - naveli su iz BHANSA-e.