Stablo palo na automobil u pokretu, putnici pukom srećom prošli bez povreda

Intenzivne snježne padavine, koje su tokom popodneva zahvatile i Goražde, donijele su probleme u saobraćaju i snabdijevanju strujom pojedinih dijelova BPK poput Ustikoline.

Opasnost predstavlja i drveće koje pada pod teretom, blokirajući ceste, pa je u ulici Meha Drljević a u Goraždu jedno od stabala palo na automobil u pokretu. Srećom, putnici su prošli bez povreda a na vozilu je pričinjena manja materijalna šteta.

U popodnevnim satima pripadnici GSS Stanica Goražde uspjeli su doći do četiri državljanke Srbije čiji je automobil ostao blokiran u nanosima snijega u blizini sela Rosijevići kod Goražda. One su evakuirane nakon što su, tokom putovanja iz Sarajeva prema Goraždu, slijedeći pogrešne upute navigacije, skrenuli na lokalni seoski put.