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PROBLEMI SA SNIJEGOM

Stablo palo na automobil u pokretu, putnici pukom srećom prošli bez povreda

U popodnevnim satima pripadnici GSS Stanica Goražde uspjeli su doći do četiri državljanke Srbije čiji je automobil ostao blokiran u nanosima snijega u blizini sela Rosijevići kod Goražda

Snijeg napravio haos. Adis Agović

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

4.1.2026

Intenzivne snježne padavine, koje su tokom popodneva zahvatile i Goražde, donijele su probleme u saobraćaju i snabdijevanju strujom pojedinih dijelova BPK poput Ustikoline.

Opasnost predstavlja i drveće koje pada pod teretom, blokirajući ceste, pa je u ulici Meha Drljević a u Goraždu jedno od stabala palo na automobil u pokretu. Srećom, putnici su prošli bez povreda a na vozilu je pričinjena manja materijalna šteta.

U popodnevnim satima pripadnici GSS Stanica Goražde uspjeli su doći do četiri državljanke Srbije čiji je automobil ostao blokiran u nanosima snijega u blizini sela Rosijevići kod Goražda. One su evakuirane nakon što su, tokom putovanja iz Sarajeva prema Goraždu, slijedeći pogrešne upute navigacije, skrenuli na lokalni seoski put.

# GORAŽDE
# SNIJEG
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