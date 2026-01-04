Tramvajski saobraćaj obustavljen, najvjerovatnije neće raditi u toku noći: Šine zatrpane snijegom, nema struje

Iako je gradski prijevoz danas trebao biti besplatan, kao dio odluke koja je donesena pred Novu godinu za pet dana, danas je njegovo saobraćanje bilo usporeno.

Prvo smo tokom dana svjedočili velikim kašnjenjima tramvaja i do pola sata, a onda u večernjim satima je tramvajski saobraćaj potpuno obustavljen.

Po svemu sudeći neće ni proraditi u toku noći, što su potvrdili i iz GRAS-a.

Naveli su da su šine zarpane snijegom, a zaleđeni su i strujni kablovi, pa nema ni električne energije na njima.

Tako da se apeluje na putnike da pronađu alternativne načine prijevoza.