Video / Pogledajte šta smo sve zabilježili u Sarajevu: Guranje vozila, umalo sudar grtalice i automobila

Kao što se moglo vidjeti, ulice prvog prioriteta nisu dobro očišćene, a još gora situacija je u sporednim ulicama.
U onim ulicama gdje postoji nagib, praktično je nemoguće se popeti uz njih, čemu su svjedočili i naši čitatelji.
PROBLEMI
U onim ulicama gdje postoji nagib, praktično je nemoguće se popeti uz njih, čemu su svjedočili i naši čitatelji
Problemi zbog snijega. Avaz
Kao što se moglo vidjeti, ulice prvog prioriteta nisu dobro očišćene, a još gora situacija je u sporednim ulicama.
U onim ulicama gdje postoji nagib, praktično je nemoguće se popeti uz njih, čemu su svjedočili i naši čitatelji.
Oni su zabilježili i scene kako se moraju gurati vozila, a i situaciju gdje je umalo došlo do sudara vozila koje je moralo stati i grtalice koja je čistila snijeg.
Šta su sve zabilježili čitatelji pogledajte u videosnimku.
KANTONALNI SUD U SARAJEVU
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
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