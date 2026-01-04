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PROBLEMI

Video / Pogledajte šta smo sve zabilježili u Sarajevu: Guranje vozila, umalo sudar grtalice i automobila

U onim ulicama gdje postoji nagib, praktično je nemoguće se popeti uz njih, čemu su svjedočili i naši čitatelji

Problemi zbog snijega. Avaz

S. S.

4.1.2026

Kao što se moglo vidjeti, ulice prvog prioriteta nisu dobro očišćene, a još gora situacija je u sporednim ulicama.

U onim ulicama gdje postoji nagib, praktično je nemoguće se popeti uz njih, čemu su svjedočili i naši čitatelji.

Oni su zabilježili i scene kako se moraju gurati vozila, a i situaciju gdje je umalo došlo do sudara vozila koje je moralo stati i grtalice koja je čistila snijeg.

Šta su sve zabilježili čitatelji pogledajte u videosnimku.

# SNIJEG
# SARAJEVO
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