Teretnim vozilima zabranjeno prometovanje na brojnim dionicama magistralnih puteva

Zbog intenzivnih sniježnih padavina, na dionicama magistralnih puteva Sarajevo-Rogatica (Romanija), Trnovo-Foča (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar), Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen) i Vlasenica-Sokolac (Han Pogled), obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Također, vozačima se savjetuje da voze oprezno preko prevoja: Mlinište, Borova glava i Čemerno.

Zimska oprema

Posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno, a vremenski uslovi to dodatno zahtijevaju. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog težine snijega i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i prilagode vožnju trenutnim uslovima na cesti.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

R-437 Ostrožac-Buturović Polje saobraća se otežano za putnička vozila. Vozite oprezno jer su ophodarske službe na licu mjesta.

R-435 Konjic-Borci obustavljen je saobraćaj zbog oborenih stabala na kolovozu.

Granični prijelazi

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prijelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.