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CESTE NEPROHODNE

Stup jutros zatrpan snijegom: Tramvaji voze samo do Nedžarića

Na cestama se mogao vidjeti tek poneki prolaznik ili automobil

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

5.1.2026

Sarajevsko naselje Stup također jutros nije očišćeno od snijega koji je napadao tokom noći i tokom jučerašnjeg dana. 

Kako javljaju čitatelji "Avaza" jutros tramvaji nisu saobraćali ovom dionicom, pa su brojni građani koji su imali jutarnje i poslovne obaveze morali da se snalaze kako znaju.

Na cestama se mogao vidjeti tek poneki prolaznik ili automobil.

Ipak, jutros tramvaji ponovno voze od Baščaršije do Nedžarića.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Dispečerskog centra GRAS-a, tramvaji voze, ali su nešto rijeđi nego inače. 

Pogledajte šta smo zabilježili. 

# SNIJEG
# STUP
# TRAMVAJI
# SARAJEVO
# BIH
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