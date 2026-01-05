GSS Novi Grad Sarajevo apeluje na građane: Bez prijeke potrebe ne koristite svoja vozila

Gorska Služba Spašavanja Novi Grad Sarajevo uputila je apel građanima.

Kako su naveli, velike snježne padavine uzrokovale su brojne poteškoće u odvijanju saobraćaja i svakodnevnom funkcionisanju.

- Naši timovi su u stalnoj pripravnosti i tokom dana su imali niz manjih intervencija, pri čemu nije bilo ugroženih sugrađana. Bez prijeke potrebe ne koristite svoja vozila, jer su saobraćajnice uske i trenutno neuslovne za normalno odvijanje saobraćaja. Apelujemo na vozače da ne parkiraju putnička motorna vozila na kolovozima, kako ne bi otežavali pristup hitnim službama. Uz saobraćajnice se nalazi veći broj pješaka – vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na putu – ističu iz GSS-a Novi Grad Sarajevo.

Naveli su da je uvijek dostupan dežurni broj za građane: +387 62 112 700

- Gorska služba spašavanja Novi Grad Sarajevo, u saradnji sa Službom civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, brine o sigurnosti građana 24/7 – 365 dana u godini. Hvala na razumijevanju i odgovornom ponašanju – poručili su.