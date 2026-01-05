Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOBRE VIJESTI

Danas počinje isplata decembarskih penzija u FBiH: Evo koliko iznosi najniža, a koliko najviša

Penziju za decembar primit će ukupno 465.132 korisnika

Isplata penzija. Facebook

M. P.

5.1.2026

U skladu sa Zakonom o MIO, penzije za mjesec decembar 2025. godine bit će isplaćene putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u ponedjeljak, 5. januara 2026. godine.

Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćeno je da najniža penzija za decembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za decembar 375.115, iznosi 761,91 KM.

Penziju za decembar primit će ukupno 465.132 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,5 miliona KM.

# PENZIONERI
# PENZIJE
# FBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.