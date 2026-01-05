Sutra dženaza nastradalom mladiću Seadu Jahiću iz Tuzle

S velikom tugom porodica, prijatelji i građani Tuzle sutra će se oprostiti od Seada Jahića (28), mladića koji je nestao u novogodišnjoj noći.

Njegov automobil pronađen je nakon dvodnevne potrage na području tromeđe općina Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Pale, gdje su na terenu djelovali pripadnici više spasilačkih struktura.

Jahićev automobil lociran je u 10 sati, nakon čega je slučaj, prema navodima spasilaca, preuzela policija.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ranije je saopćeno da je Sead Jahić nestao 31. decembra, kada je posljednji put lociran na širem području Jahorina–Trebević, gdje se kretao automobilom. Nakon što je porodica izgubila svaki kontakt s njim, pokrenuta je intenzivna potraga koja je trajala dva dana.

Dženaza-namaz Seadu Jahiću bit će klanjana sutra, u utorak 6. januara 2026. godine, ispred džamije u Solini u 12:00 sati, nakon podne-namaza, a ukop će se obaviti na mezarju Prahulje. Ta’zija će se primati sat vremena prije dženaze, dok će tevhid biti proučen poslije ukopa u Solinskoj džamiji.

Porodica je zamolila sve koji žele da iskažu poštovanje i podršku da to učine u miru i dostojanstvu, uz dovu za rahmet duši tragično preminulog mladića.