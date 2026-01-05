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NAKON PROTESTA

Tužilaštvo formiralo predmet zbog smrti 22-godišnjeg Adema Jušića

Predmet je formiran po službenoj dužnosti nakon održanih protesta u Bihaću dana 4. januara 2026. godine

Društvene mreže/Crna hronika

M. P.

5.1.2026

Nakon što su jučer stotine građana okupilo na Gradskom trgu u Bihaću kako bi izrazili protest nakon smrti 22-godišnjeg Adema Jušića Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo je krivični predmet po službenoj dužnosti.

- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ovim putem obavještava javnost da je po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi provjere informacija i svih okolnosti u vezi pisanja medija o događaju da je dvadesetdvogodišnji J.A. iz Bihaća preminuo dana 02. januara 2026. godine u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać uslijed nepravovremenog ukazivanja liječničke pomoći i nesavjesnog liječenja nakon zadobivanja ozljeda u saobraćajnoj nesreći, navodi se u saopćenju.

Predmet je formiran po službenoj dužnosti nakon održanih protesta u Bihaću dana 4. januara 2026. godine.

- Ističemo da će Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predmet uzeti prioritetno u rad i odmah poduzeti sve radnje dokazivanja i sveobuhvatno istražiti sve okolnosti kako saobraćajne nesreće koja se dogodila, tako i osnovanost navoda o postojanju osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela Nesavjesno liječenje ili Neukazivanje liječničke pomoći na štetu preminulog J.A. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona će o rezultatima provjera blagovremeno i redovno informirati javnost.   

Podsjećamo, prijatelji i porodica preminulog mladića su na protestu poručili da mu se moglo pomoći da ljekari nisu kasnili te poručili da se ovaj slučaj neće zataškati.

Također, jučer je direktor Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Amel Kardašević za "Avaz" kratko rekao da čekaju nalaz obdukcije te pozvao MUP i Tužilaštvo da sve istraže.

# TUŽILAŠTVO
# USK
# BIHAĆ
# ADEM JUŠIĆ
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