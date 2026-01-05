Tužilaštvo formiralo predmet zbog smrti 22-godišnjeg Adema Jušića

Nakon što su jučer stotine građana okupilo na Gradskom trgu u Bihaću kako bi izrazili protest nakon smrti 22-godišnjeg Adema Jušića Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo je krivični predmet po službenoj dužnosti.

- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona ovim putem obavještava javnost da je po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi provjere informacija i svih okolnosti u vezi pisanja medija o događaju da je dvadesetdvogodišnji J.A. iz Bihaća preminuo dana 02. januara 2026. godine u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać uslijed nepravovremenog ukazivanja liječničke pomoći i nesavjesnog liječenja nakon zadobivanja ozljeda u saobraćajnoj nesreći, navodi se u saopćenju.

Predmet je formiran po službenoj dužnosti nakon održanih protesta u Bihaću dana 4. januara 2026. godine.

- Ističemo da će Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predmet uzeti prioritetno u rad i odmah poduzeti sve radnje dokazivanja i sveobuhvatno istražiti sve okolnosti kako saobraćajne nesreće koja se dogodila, tako i osnovanost navoda o postojanju osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela Nesavjesno liječenje ili Neukazivanje liječničke pomoći na štetu preminulog J.A. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona će o rezultatima provjera blagovremeno i redovno informirati javnost.