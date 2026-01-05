Stablo palo na ženu i usmrtilo je kada je krenula na posao

Na križanju ulica Grbavička i Aleja lipa jutros je preminula žena nakon što je stabilno palo na nju.
Kako su za portal "Avaza" ispričali očevici koji nisu htjeli pred kamere, ona je stradala u trenutku kada je krenula na posao.
UŽAS U SARAJEVU
Žena je podlegla povredama nakon što je prebačena na Klinički centar urgentne medicine
Na križanju ulica Grbavička i Aleja lipa jutros je preminula žena nakon što je stabilno palo na nju.
Kako su za portal "Avaza" ispričali očevici koji nisu htjeli pred kamere, ona je stradala u trenutku kada je krenula na posao.
Iza nje se nalazila još jedna žena koja je vidjela da počinje padati drvo, pokušala joj je skrenuti pažnju, no bilo je već kasno.
Žena je podlegla povredama nakon što je prebačena na Klinički centar urgentne medicine.
POLITOLOG I POLITIČKI ANALITIČAR
PROSLAVILA ROĐENDAN
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