Povoljni uslovi za skijanje na Bjelašnici i Jahorini, pristupne ceste prohodne

Skijaške staze na Olimpijskom centru Bjelašnica su u funkciji, a Centar je otvoren za sve skijaše koji već uveliko koriste povoljne zimske uslove na planini, potvrđeno je za Fenu iz Olimpijskog centra Bjelašnica.

Kako navode iz Centra, na stazama trenutno ima dovoljno snijega za sigurno i kvalitetno skijanje, a svi raspoloživi kapaciteti su u funkciji.

Iako je za danas najavljena pojava ledene kiše, iz Olimpijskog centra ističu da se ne očekuju značajniji problemi u radu skijališta niti prekidi u pružanju usluga.

Također je potvrđeno da su pristupne ceste prema Olimpijskom centru Bjelašnica prohodne i redovno se održavaju. Ipak, iz Centra apeluju na vozače da budu dodatno oprezni zbog zimskih uslova, te da na put kreću s odgovarajućom zimskom opremom.

Iz Olimpijskog centra Bjelašnica pozivaju posjetioce da se prije dolaska informišu o trenutnim vremenskim i skijaškim uslovima, te da poštuju sigurnosne preporuke i upute nadležnih službi.

Na Jahorini je danas 35. dan neprekidnog skijanja u aktuelnoj sezoni, rečeno je Feni iz Olimpijskog centra Jahorina.

Tokom proteklog perioda na planini je palo oko 50 centimetara novog snijega, što je omogućilo izuzetno dobre uslove za skijanje, a staze se nalaze u vrlo dobrom stanju.

Skijalište trenutno radi sa dvije gondole, četiri šestosjeda, tri poligona i jednim sidrom, dok je skijašima na raspolaganju ukupno devet staza i osam veznih puteva. Noćno skijanje organizovano je na dvije gondole, što posjetiocima pruža poseban doživljaj skijanja u večernjim satima.

Zahvaljujući savremenoj infrastrukturi i sistemu za vještačko osnježavanje, koji se aktivira kada to dozvole vremenski uslovi, Jahorina se svrstava među rijetka skijališta u regionu koja rade u kontinuitetu od početka sezone.

Prema podacima iz Olimpijskog centra, Jahorinu je u proteklom periodu posjetio veliki broj turista iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Posebno visoka posjećenost zabilježena je tokom novogodišnjih praznika, kada je organizovano novogodišnje noćno skijanje. Tom prilikom, oko 1.000 posjetilaca dočekalo je Novu godinu na vrhu planine, pod vedrim nebom i na skijama.

Iz Centra navode da su svi putevi prema Jahorini u potpunosti prohodni, a terenske ekipe kontinuirano rade na čišćenju parkinga i dionice puta Pale–Jahorina, kako bi se osigurao nesmetan dolazak gostiju.