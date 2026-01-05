Snijeg paralisao veliki dio BiH: Saobraćajne nezgode, otežan saobraćaj, nestanci struje i vode

Velike snježne padavine koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine uzrokovale su brojne probleme u odvijanju saobraćaja, kao i prekide u snabdijevanju električnom energijom u pojedinim područjima, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Na području Tuzlanskog kantona, zbog obilnih snježnih padavina saobraćaj se odvija otežano na svim putnim pravcima, dok je u pojedinim prigradskim mjesnim zajednicama, usljed visokog snijega, došlo do prekida u napajanju električnom energijom.

U Zeničko-dobojskom kantonu, snijeg koji je intenzivno padao, a ponegdje još uvijek pada, prvenstveno je uzrokovao velike probleme u odvijanju saobraćaja. Usljed snježnih padavina zabilježeni su padovi stabala i grana na putne komunikacije, kao i padovi niskonaponskih kablova u prigradskim i seoskim mjesnim zajednicama.

- Svi glavni putni pravci na području Zeničko-dobojskog kantona prohodni su, a saobraćaj se odvija otežano i usporeno. Nije prohodan samo put prema Smetovima, na području Grada Zenica. Tokom noći je bilo i prekida isporuke električne energije, ali je od jutros stanje normalizovano. Bilo je i pada drveća na kolovoz te ukupno 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je lakše povrijeđeno sedam osoba, potvrdio je dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a.

U Gradu Zavidovići, snijeg koji je u posljednja 24 sata padao neprekidno dostigao je visinu od oko 50 centimetara u nižim predjelima i gradskom području, dok u brdsko-planinskim područjima prelazi 70 centimetara. Takve padavine uzrokovale su probleme u odvijanju saobraćaja, kao i česte nestanke električne energije na više lokacija, izazvane kidanjem kablova pod težinom snijega ili padom drveća na elektroenergetske vodove.