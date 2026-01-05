Anketa / Da li ste zadovoljni čišćenjem snijega u Sarajevu?

Prohodnost je predstavljala problem i na glavnim saobraćajnicama, dok je u sporednim ulicama situacija bila još gora.

Iako su velike količine najavljivane snijega najavljivane tokom drugog dana vikenda, nakon njih nastao je pravi kolaps.

Nadležne službe tek danas čiste trotare, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje pješaka.

Kako se jučer moglo čuti, 33 vozila zimske službe su bila na terenu uz 80 radnika koji su ručno čistili snijeg, no postavlja se pitanje da li je to dovoljno za glavni grad BiH.