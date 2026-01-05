Anketa / Da li ste zadovoljni čišćenjem snijega u Sarajevu?

Iako su velike količine najavljivane snijega najavljivane tokom drugog dana vikenda, nakon njih nastao je pravi kolaps.
Prohodnost je predstavljala problem i na glavnim saobraćajnicama, dok je u sporednim ulicama situacija bila još gora.
NAKON OBILNIH PADAVINA
Prohodnost je predstavljala problem i na glavnim saobraćajnicama, dok je u sporednim ulicama situacija bila još gora
Čišćenje snijega. Avaz
Iako su velike količine najavljivane snijega najavljivane tokom drugog dana vikenda, nakon njih nastao je pravi kolaps.
Prohodnost je predstavljala problem i na glavnim saobraćajnicama, dok je u sporednim ulicama situacija bila još gora.
Nadležne službe tek danas čiste trotare, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje pješaka.
Kako se jučer moglo čuti, 33 vozila zimske službe su bila na terenu uz 80 radnika koji su ručno čistili snijeg, no postavlja se pitanje da li je to dovoljno za glavni grad BiH.
POLITOLOG I POLITIČKI ANALITIČAR
PROSLAVILA ROĐENDAN
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH