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HERCEGOVINA

Zbog obilnih padavina moguće i poplave: Za region Trebinja izdat crveni meteoalarm

Institucije i građani pozvani su da poduzmu mjere opreza i budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

Crveni meteoalarm. Screeenshot

AL. B.

5.1.2026

Na snazi je narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda zbog obilnijih padavina i novog snijega na područjima Hercegovine, te centralnih, istočnih i zapadnih dijelova Bosne. Zbog očekivanih količina padavina od 30 do 80, u sjevernim dijelovima Hercegovine i do 100 litara po metru kvadratnom, te novog snježnog pokrivača i do 40 centimetara, institucije i građani pozvani su da poduzmu mjere opreza i budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. 

Danas je izdato i crveno upozorenje za region Trebinja, zbog obilne kiše, mogućih poplava i potrebe za evakuacijom, te mogućih prekida u saobraćaju, komunikacijama i snadbijevanju strujom i vodom. Na ovom području očekuje se od 50 do 80, lokalno i do 100 mm kiše. 


# FHMZ
# CRVENI METEOALARM
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