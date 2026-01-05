Zbog obilnih padavina moguće i poplave: Za region Trebinja izdat crveni meteoalarm

Na snazi je narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda zbog obilnijih padavina i novog snijega na područjima Hercegovine, te centralnih, istočnih i zapadnih dijelova Bosne. Zbog očekivanih količina padavina od 30 do 80, u sjevernim dijelovima Hercegovine i do 100 litara po metru kvadratnom, te novog snježnog pokrivača i do 40 centimetara, institucije i građani pozvani su da poduzmu mjere opreza i budu spremni na prekid aktivnosti na otvorenom.

Danas je izdato i crveno upozorenje za region Trebinja, zbog obilne kiše, mogućih poplava i potrebe za evakuacijom, te mogućih prekida u saobraćaju, komunikacijama i snadbijevanju strujom i vodom. Na ovom području očekuje se od 50 do 80, lokalno i do 100 mm kiše.