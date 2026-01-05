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RIJEČ STRUČNJAKA

Mirzet Sarajlić za “Avaz”: Održavanje drvoreda nije bilo adekvatno, oslabljena stabla postaju ozbiljna opasnost pod teretom snijega

Snijeg ove količine nije presedan, niti je riječ o elementarnoj nepogodi nepoznatoj našem podneblju, kaže Sarajlić

Mirzet Sarajlić. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

5.1.2026

Četrdesetak centimetara snijega sasvim je očekivana pojava u januaru, ali na saobraćajnicama širom BIH, pa i u glavnom gradu države, prvi značajniji snijeg ove zime izazvao je velike probleme. Otežano je kretanje i vozila, i pješaka, stabla padaju na ceste, a danas je, nažalost, u Sarajevu zabilježen i smrtni slučaj. Stalni sudski vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić kaže da nije pitanje je li 40 centimetara snijega previše, već da li je sistem prilagođen realnim zimskim uvjetima, s kojima se redovno suočavamo.

- Snijeg ove količine nije presedan, niti je riječ o elementarnoj nepogodi nepoznatoj našem podneblju. Problemi koje imamo ukazuju na dugogodišnje strukturne slabosti, a ne na iznenadnost situacije. Prije svega, izostaje sistemsko i preventivno djelovanje. Održavanje drvoreda i zelenih površina očigledno nije bilo adekvatno - stabla koja su bila oslabljena, trula ili nepropisno održavana postaju ozbiljna opasnost pod teretom snijega. To nije posljedica jednog snježnog dana, već godina zanemarivanja – kaže Sarajlić.

Dodaje da su kapaciteti zimskih službi projektirani prema prosječnim uvjetima, a ne prema realnim maksimumima koji se moraju uzeti u obzir.

- Kada se snijeg ne ukloni na vrijeme, dolazi do njegovog sabijanja, smrzavanja i dodatnog opterećenja infrastrukture, čime se problemi samo multipliciraju pri svakom novom talasu padavina. Treći segment je organizacija i odgovornost na nivou zajednice. Ranije je postojao jasniji osjećaj lične i kolektivne obaveze, ljudi su čistili ispred svojih objekata, haustora i prilaza, ne čekajući isključivo institucije. Danas je ta praksa znatno oslabljena, što dodatno opterećuje već ograničene javne službe. Ključni problem nije u snijegu, već u kontinuitetu planiranja, održavanja i koordinacije. Bez ozbiljne analize nakon svake ovakve situacije i bez ulaganja u prevenciju, svaki naredni snijeg, čak i manji, nosi rizik od novih problema i, nažalost, novih tragedija – ističe Sarajlić.

Upozorava da su neophodna i konstantna ulaganja u mehanizaciju, jer se trenutni kapaciteti koriste do tačke otkazivanja, a građanima poručuje da u ovakvim okolnostima ne precjenjuju vlastite, niti sposobnosti svog vozila i da ih ne koriste bez prijeke potrebe dok se stanje ne normalizira.

# SNIJEG
# ZIMSKE SLUŽBE
# MIRZET SARAJLIĆ
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