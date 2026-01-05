Mirzet Sarajlić za “Avaz”: Održavanje drvoreda nije bilo adekvatno, oslabljena stabla postaju ozbiljna opasnost pod teretom snijega

Četrdesetak centimetara snijega sasvim je očekivana pojava u januaru, ali na saobraćajnicama širom BIH, pa i u glavnom gradu države, prvi značajniji snijeg ove zime izazvao je velike probleme. Otežano je kretanje i vozila, i pješaka, stabla padaju na ceste, a danas je, nažalost, u Sarajevu zabilježen i smrtni slučaj. Stalni sudski vještak saobraćajne struke Mirzet Sarajlić kaže da nije pitanje je li 40 centimetara snijega previše, već da li je sistem prilagođen realnim zimskim uvjetima, s kojima se redovno suočavamo.

- Snijeg ove količine nije presedan, niti je riječ o elementarnoj nepogodi nepoznatoj našem podneblju. Problemi koje imamo ukazuju na dugogodišnje strukturne slabosti, a ne na iznenadnost situacije. Prije svega, izostaje sistemsko i preventivno djelovanje. Održavanje drvoreda i zelenih površina očigledno nije bilo adekvatno - stabla koja su bila oslabljena, trula ili nepropisno održavana postaju ozbiljna opasnost pod teretom snijega. To nije posljedica jednog snježnog dana, već godina zanemarivanja – kaže Sarajlić.

Dodaje da su kapaciteti zimskih službi projektirani prema prosječnim uvjetima, a ne prema realnim maksimumima koji se moraju uzeti u obzir.