Snijeg uzrokovao probleme: Mještani Željeznog Polja od jučer nemaju struje

Mještane Željeznog Polja zadesila je nevolja, nakon što su još jučer ostali bez struje.
Kako su nam kazali čitatelji "Avaza", prestanak snabdijevanjem električnom energijom imaju Željezno Polje, Žepče i okolna regija.
Mještani su nam se požalili kako od jučer, od 08:30 sati nemaju struju.
Dodaju kako im je struja nakratko danas došla, međutim, opet je došlo do prestanka.
Snijeg je napravio ogromne probleme i u Željeznom Polju, a mještani se nadaju kako će ponovo moći imati električnu energiju u svojim domaćinstvima.