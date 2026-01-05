Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Nakon formiranja predmeta zbog smrti Adema Jušića oglasili se iz bolnice u Bihaću: Dostavit ćemo dokumentaciju

Menadžment Kantonalne bolnice, bez odlaganja, pokrenuo sve mjere interne kontrole, naveli u saopćenju

Facebook

M. P.

5.1.2026

Nakon što je Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmet zbog smrti 22-godišnjeg Adema Jušića koji je preminuo u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću oglasili su se iz ove zdravstvene ustanove.

Menadžment i uposlenici Kantonalne bolnice izrazili su saučešće porodici, rodbini i prijateljima rahmetli Adema Jušića.

- Radi transparentnosti i informisanja javnosti, obavještavamo da je, u skladu sa zakonskim propisima, internim aktima i profesionalnim standardima, menadžment Kantonalne bolnice, bez odlaganja, pokrenuo sve mjere interne kontrole, te da će cjelokupna medicinska dokumentacija, zajedno s detaljnim izvještajem interne kontrole, biti dostavljena Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona radi daljeg postupanja, navodi se u saopćenju.

Saopćenje Kantonalne bolnice. Screenshot

Dalje su naveli kako Kantonalna bolnica u potpunosti stoji na raspolaganju nadležnim institucijama radi potpunog i objektivnog utvrđivanja činjenica i okolnosti ovog slučaja.

# USK
# BOLNICA BIHAĆ
# ADEM JUŠIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.