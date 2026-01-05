Nakon formiranja predmeta zbog smrti Adema Jušića oglasili se iz bolnice u Bihaću: Dostavit ćemo dokumentaciju

Nakon što je Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmet zbog smrti 22-godišnjeg Adema Jušića koji je preminuo u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću oglasili su se iz ove zdravstvene ustanove.
Menadžment i uposlenici Kantonalne bolnice izrazili su saučešće porodici, rodbini i prijateljima rahmetli Adema Jušića.
- Radi transparentnosti i informisanja javnosti, obavještavamo da je, u skladu sa zakonskim propisima, internim aktima i profesionalnim standardima, menadžment Kantonalne bolnice, bez odlaganja, pokrenuo sve mjere interne kontrole, te da će cjelokupna medicinska dokumentacija, zajedno s detaljnim izvještajem interne kontrole, biti dostavljena Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona radi daljeg postupanja, navodi se u saopćenju.
Dalje su naveli kako Kantonalna bolnica u potpunosti stoji na raspolaganju nadležnim institucijama radi potpunog i objektivnog utvrđivanja činjenica i okolnosti ovog slučaja.