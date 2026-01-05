Nakon formiranja predmeta zbog smrti Adema Jušića oglasili se iz bolnice u Bihaću: Dostavit ćemo dokumentaciju

Nakon što je Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmet zbog smrti 22-godišnjeg Adema Jušića koji je preminuo u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću oglasili su se iz ove zdravstvene ustanove.

Menadžment i uposlenici Kantonalne bolnice izrazili su saučešće porodici, rodbini i prijateljima rahmetli Adema Jušića.