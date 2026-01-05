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Pogledajte kako se pješaci muče po sarajevskim trotoarima

Čak i sporedne ceste koje vode prema Željezničkoj stanici niko nije htio da očisti, pa su građani na kraju morali preuzeti inicijativu i sami očistiti

Snijeg pravi probleme. Avaz

S. S.

5.1.2026

Saobraćajnice su nakon prestanka padavina danas u nešto boljem stanju.

Sada najveći problem predstavljaju trotoari, koji nisu očišćeni u većem dijelu Sarajeva, što su zabilježili i naši reporteri.

Čak i sporedne ceste koje vode prema Željezničkoj stanici niko nije htio da očisti, pa su građani na kraju morali preuzeti inicijativu i sami očistiti.

Treba naglasiti da u Tešanjskoj ulici niti jednom nije prošla grtalica za ova dva dana.

# SNIJEG
# SARAJEVO
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