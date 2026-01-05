Pogledajte kako se pješaci muče po sarajevskim trotoarima

Sada najveći problem predstavljaju trotoari, koji nisu očišćeni u većem dijelu Sarajeva, što su zabilježili i naši reporteri.

Saobraćajnice su nakon prestanka padavina danas u nešto boljem stanju.

Čak i sporedne ceste koje vode prema Željezničkoj stanici niko nije htio da očisti, pa su građani na kraju morali preuzeti inicijativu i sami očistiti.

Treba naglasiti da u Tešanjskoj ulici niti jednom nije prošla grtalica za ova dva dana.