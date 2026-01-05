Krug 99: Fokus rada u 2025. bio na pokušaju očuvanja i obnove građanske političke misli u BiH

Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" Adil Kulenović je na godišnjoj pres-konferenciji kazao da je 2025. godina bila u znaku artikulisanja rješenja i donošenja četiri ključna dokumenta: o pripravnosti na krize u BiH, o principima reforme ustava, studija o hegemonijskom vokabularu i studija o glosaru političkih pojmova.

Razvojna transformacija

Po njegovim riječima, to je godina u kojoj se više ne postavlja samo pitanje šta ne valja, nego se nudi odgovor na pitanje kako i čime zamijeniti postojeći poredak.

- Dakle, jasna je i prepoznatljiva razvojna transformacija: od foruma intelektualnog otpora i javne kritike, preko faze mobilizacije i umrežavanja, do normativno artikulisanog političko-intelektualnog aktera sa vlastitim konceptualnim i dokumentarnim korpusom.Ovi dokumenti daju stratešku sintezu tog procesa. Time je definisan dostignuti nivo, ali i pravci budućih djelovanja - kazao je Kulenović.

Dodao je da se rad "Kruga 99" u 2025. godini može ocijeniti kao visoko koherentan, intelektualno ozbiljan i strateški orijentiran pokušaj očuvanja i obnove građanske političke misli u BiH, u vremenu njene sve očitije marginalizacije.

Politički i društveni pritisak

Najavio je da će u 2026. godini strateški pravci djelovanja biti usmjereni na: institucionalizaciju normativnih dokumenata; jačanje mrežne strukture; regionalne i dijasporske platforme. Zatim, kroz prevođenje ideja u politički i društveni pritisak, bez gubitka intelektualne autonomije, te očuvanje misaone dosljednosti odbacivanjem hegemonijskog i manipulativnog političkog jezika.

Član "Kruga 99" prof. dr. Enver Halilović osvrnu se na nedavnu izjavu člana Parlamenta Evropske unije Tomislava Sokola.

- Ta izjava, po svojoj suštini, u ideološko-političkom smislu, u strateškom pogledu, nije ništa novo. To je ono što već slušamo 30 godina, samo na različite načine, u različitim formama. Ovo je, može se kazati, izjava koja je u dobroj mjeri produbila, pa čak i otkrila neke nove sadržaje i nove segmente. On faktički optužuje muslimane, odnosno optužuje Bošnjake za, kako on sam kaže, nespremnost za kompromis. Kazati negativno da neko nije za kompromis, pozitivno kazano to znači da je za nešto drugo, za suprotno kompromisu. Dakle, za eventualne sukobe i za trvenja - kazao je Halilović.

Dodao je da je to vrlo ozbiljna optužba koja je izrečena.

- Šta je to na čemu se zasniva ili šta se zahtijeva u kompromisu. Ako se ima u vidu činjenica da kompromis treba biti saglasnost Bošnjaka, odnosno, kako on naziva muslimanima, na formiranje trećeg entiteta, to faktički znači da Bošnjaci, kao i drugi, trebaju da budu saglasni s tim, sa eventualnim novim mogućim etničkim čišćenjem. Tomislavu Sokolu i svakom racionalnom građaninu je vrlo jasno i poznato, izvjesno, sigurno u to, da ukoliko bi došlo do eventualnog formiranja trećeg entiteta, hrvatskog entiteta, to faktički znači da slijedi novi oblik ili novi talas etničkog čišćenja. Naravno, Bošnjaci, muslimani, Bosanci i svi drugi koji su za Bosnu i Hercegovinu nisu za to - niti za etničko čišćenje, niti za nove etnoteritorijalne podjele u BiH - kazao je Halilović.

Član "Kruga 99" prof.dr. Šukrija Bakšić je kazao da su, duboko uvjereni da postojeće ustavno uređenje naše zemlje nije u skladu sa savremenim demokratskim principima moderne države, te da predstavlja svojevrsnu kočnicu svekolikog razvoja bh. društva i države, u prošloj godini sačinili dokument koji sadrži principe, po njihovom viđenju, budućeg ustavnog uređenja naše zemlje.

- Taj dokument je u više navrata javnosti prezentiran, a s njim su upoznati i relevantni politički faktori. U 2026. godini naša je namjera nastaviti raditi na ovom projektu u drugoj fazi, u kojoj bismo uradili i normativni tekst, dakle u normativnom pogledu prijedlog budućeg teksta ustava - kazao je Bakšić.

Pritisci lobista

Član "Kruga 99" Fuad Đidić je kazao da Trampov uspjeh u BiH tokom 2025. godine nije bio impresivan.

Po njegovim riječima, Tramp je popustio pod pritiscima lobista i skinuo sankcije Dodiku.

- Nije u našem slučaju pokazao potrebnu snagu i odlučnost. Administracija Donalda Trampa pokazala je nažalost, kratak štap, a veliku mrkvu prema nosiocima blokada BiH. Međutim, Kongres Amerike je u pogledu BiH postigao impresivan uspjeh - ocijenio je Đidić.

Dodao je da je čak četiri puta tokom 2025. raspravljao o BiH. Samo u decembru su bila dva saslušanja o BiH. Pokrenute su dvostranačke inicijative, što je od posebnog značaja. Zakon o demokratiji i prosperitetu zapadnog Balkana usvojen u američkom Kongresu, kojeg je potpisao Tramp 18. decembra 2025.

Članica "Kruga 99" Azra Zornić je kazala da je 2025. bila godina koja je svijet prebacila iz relativnog reda u sve veći nered.

- Namjerno rušenje međunarodnog prava je veoma važan dio tog strukturisanog nereda i vratilo nas je više od jednog vijeka unazad, u svijet čiste sile. Ovaj kolaps pravne države najvidljiviji je kroz potpuno nepoštovanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, posebno presude Zornić, koja nalaže izmjenu Ustava i Izbornog zakona po principu 'jedan čovjek jedan glas' - kazala je Zornić.

Dodala je da bez implementacije presude Zornić, BiH nema budućnost.

Prof.dr. Hazim Bašić je kazao da građanska jednakost, a ne privilegije kolektiviteta temelj su za stabilnu i mirnu BiH.

- Sudski postupak u slučaju dr. Slaven Kovačević protiv BiH završen je pod suspektnim okolnostima. Protivnici presude propitivali su kredibilitet apelanta, što Sud nije uvažio. Ipak, nakon intenzivnog diplomatsko-lobističkog i finansijskog angažmana Hrvatske i visokog predstavnika, Veliko vijeće ovog suda donijelo je odluku koja veze nema sa tužbenim zahtjevom apelanta, što baca sjenu na kompletan postupak - kazao je Bašić.

Spriječiti treći entitet

Međutim, dodao je on, prvostepena odluka, iskazana od Malog vijeća suda, u kojoj je konstatovana etnička i teritorijalna diskriminacija svih građana BiH, nikada nije osporna.

- Upravo ta prvostepena presuda predstavlja putokaz u kojem smjeru treba da idu ustavne promjene i demokratski razvoj države BiH. Potrebno je razvijati građansko društvo, društvo jednakih ljudi - kazao je Bašić.

Na pres-konferenciji obratio se i prof. dr. Dejvid Petigru (David Pettigrew), profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Državnom univerzitetu Južni Konektikat (Southern Connecticut) , član Upravnog odbora Programa studija genocida Univerziteta Jejl (Yale).

Po njegovim riječima, da bi se postigla sigurnost u BiH u 2026. godini, napori Republike Srpske da se potkopa država moraju se osuditi i odlučno blokirati. Slično tome, moraju se javno osuditi i spriječiti kontinuirani napori da se stvori 'treći entitet' bosanskih Hrvata.

- Republika Srpska i 'treći entitet' bosanskih Hrvata (bivša Herceg-Bosna) su nastavak operacija u ostvarivanju ideologija 'velike Srbije' i 'velike Hrvatske' iz 1990-ih, operacija koje je MKSJ (Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju) presudio kao udružene zločinačke pothvate. Nacionalna sigurnost zahtijeva da Dodik i Čović budu pozvani na odgovornost za nastavak ostvarivanja ciljeva udruženih zločinačkih pothvata usmjerenih na urušavanje države - kazao je Petigru.

Smatra da "nacionalisti među bosanskim Srbima i bosanskim Hrvatima danas održavaju ono što se može opisati samo kao sistem aparthejda koji diskriminira Bošnjake u području obrazovanja, zapošljavanja i političke zastupljenosti".

- Predvođeni SNSD-om i HDZ-om, oni poriču genocid, odbacuju presude MKSJ-a, veličaju ratne zločince i sprječavaju preživjele da postave spomen-obilježja. Pitanje nacionalne sigurnost zahtijeva da se takav progon, poricanje (genocida) i kršenje ljudskih prava osude i krivično gone - istaknuo je Petigru.

Mišljenja je da "Ruska Federacija koja podržava i separatističke ciljeve Republike Srpske i stvaranje 'trećeg entiteta' bosanskih Hrvata kao dio svoje strategije destabilizacije države i sprječavanja evroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, mora se smatrati egzistencijalnom prijetnjom".

- Moraju se uložiti novi napori kako bi se ubrzalo pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u kako bi se BiH zaštitila od ekspanzionističkih projekata Hrvatske, Srbije i Ruske Federacije, projekata koji nastoje destabilizirati regiju - kazao je, između ostalog, Petigru.