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SARAJEVO

Normaliziran tramvajski saobraćaj na realciji Baščaršija - Ilidža, i dalje postoje problemi u padinskim dijelovima Sarajeva

GRAS čini sve što je u našoj nadležnosti i mogućnostima da se javni gradski saobraćaj, u trenutnim vremenskim uslovima, odvija sa što manje problema, naveli su iz kompanije

Tramvajski saobraćaj nije sinoć radio, a i jutros imao poteškoće. Avaz

S. S.

5.1.2026

Nakon otklanjanja problema uzrokovanih snježnim padavinama i lošim vremenskim uslovima, tramvajski saobraćaj je u potpunosti normalizovan na relaciji Baščaršija - Ilidža. U saobraćaj je uključen maksimalan broj vozila, a čine ih i novi i stari tramvaji, saopćeno je iz GRAS-a.

- Također, u toku su radovi na čišćenju snijega sa tramvajskih i trolejbuskih stajališta na kojima je angažovan raspoloživi broj radnika. Trenutno najveći problemi u odvijanju javnog gradskog pervoza su na linijama koje saobraćaju u padinskim djelovima grada gdje je zbog konfiguracije terena teško obezbjediti prohodnost saobraćajnica, posebno ako se uzme u obzir veliki broj nepropisno parkiranih vozila.

Preduzeće GRAS čini sve što je u našoj nadležnosti i mogućnostima da se javni gradski saobraćaj, u trenutnim vremenskim uslovima, odvija sa što manje problema. O svim promjenama vezano za odvijanje javnog gradskog prevoza, javnost će biti blagovremeno upoznata. Zahvaljujemo se građanima na strpljenju i razumjevanju - naglasili su iz GRAS-a.

# GRAS
# SAOBRAĆAJ
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