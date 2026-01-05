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PRAVOSLAVNI BOŽIĆ

Reis Kavazović uputio čestitku mitropolitu Hrizostomu: Želim da predstojeće praznične dane provedete u miru, dostojanstvu i radosti

U svoje ime i u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, upućujem srdačne čestitke, naveo je reis

Reis Kavazović. Mina

A. O. / Mina

5.1.2026

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je danas čestitku mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu povodom predstojećeg pravoslavnog praznika Božića.

- Poštovani mitropolite Hrizostome,

povodom velikog pravoslavnog praznika Božića, Vama, sveštenstvu i pravoslavnim vjernicima u našoj zemlji, u svoje ime i u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, upućujem srdačne čestitke.

Želim da predstojeće praznične dane provedete u miru, dostojanstvu i radosti, u dragom društvu i da svojim komšijama i prijateljima pružite dodatne ljubavi, topline i zagrljaja.

U nadi da ćemo svojim riječima i postupcima, ali i zajedničkim aktivnostima i posvećenošću, dati vlastiti doprinos međuljudskim i međureligijskim odnosima u našoj zemlji i u društveni ambijent unositi ono najljepše i najplemenitije što nosimo u sebi i baštinimo u svojoj kulturi, upućujem Vam najiskrenije želje za Vaše lično zdravlje i napredak vjerske zajednice koju predvodite – kaže se u čestitki reisu-l-uleme Kavazovića. 

# HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# REISU-L-ULEMA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BIH HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# ČESTITKA
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