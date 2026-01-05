Najstarija odgojno-obrazovna ustanova u BiH obilježava 489. godišnjicu: Gazi Husrev-beg je želio da se ova zemlja gradi na znanju

Obilježavanje 489. godišnjice Gazi Husrev-begove medrese za njene uposlenike, učenike te brojne alumniste, trenutak je velike odgovornosti i ponosa na kontinuirani odgojno-obrazovni rad i neumorni historijski hod dug skoro pet stoljeća – izjavio je za Agenciju MINA pomoćnik direktora za nastavu ove obrazovne ustanove Mensur Kerla.

Pripreme za ovaj značajan jubilej obuhvataju niz svečanosti i aktivnosti koji će kulminirati Svečanom sjednicom Nastavničkog vijeća i akademijom čije je održavanje planirano za 8. januar, datum kada je 1537. godine napisana Vakufnama, koja, kako kaže Kerla, podsjeća na vizionarsku misao utemeljitelja Gazi Husrev-bega koji je želio da ova zemlja na znanju gradi svoju budućnost.

Epitet "majke svih medresa", koji ponosno nosi sa sobom, donosi i breme tradicije i često se susreće s nametnutom konstrukcijom o navodnoj nespojivosti bogate, inspirativne prošlosti i zahtijeva modernog doba koji se stalno mijenjaju i nepredvidivim nemirnim talasima donose nove izazove.

– Percepcija da se unutar "zidina" Medrese odvija i razmatra isključivo prošlost, dok izvan nje teče sadašnjost i kreira budućnost, zanemaruje njenu ulogu trajne poveznice među različitim vremenima. Istina je da Medresa već stoljećima uspješno balansira na tom razmeđu, djelujući kao most između tradicije i savremenosti. Unutar njenih zidina prestaju se sukobljavati različita vremena, jer su u samu srž njenog odgojno-obrazovnog programa utkane i racionalne i tradicionalne znanosti, onako kako je to sam vakif odredio u Vakufnami kada je, govoreći o namjeri da medresu sagradi, sazda i visoko uzdigne, naglasio da to čini "za učenike i općenito za ljude koji teže za znanošću i usavršavanjem, u kojoj će se baviti racionalnim i tradicionalnim znanostima"… – istakao je Kerla.

Gazi Husrev-beg je u svojoj vakufnami mudro ostavio prostor za inovacije i uspješnu harmonizaciju naloživši da se, pored klasičnih disciplina, izučava i sve ono što "običaj i mjesto zahtijevaju", što u današnjem kontekstu znači prilagođavanje savremenim obrazovnim trendovima i potrebama društva i razvoj Medrese kao prestižne odgojno-obrazovne ustanove.

Kerla kaže da Medresa danas, suočena s izazovima digitalne transformacije, integriše savremene odgojno-obrazovne metode, informacijsko-komunikacijske tehnologije i interdisciplinarne pristupe.