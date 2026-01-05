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OGLASIO SE MINISTAR

Helez: Preispitati Odluku MVTEO-a o oduzetoj dozvoli BNT-u za proizvodnju dronova

Posebno zabrinjava činjenica da su se nakon ove odluke u dijelu medija u Bosni i Hercegovini pojavile netačne i zlonamjerno tendenziozne informacije kojima se mene svjesno i neosnovano dovodi u vezu s proizvodnjom dronova u kompaniji BNT i njenom obustavom, istakao je Helez

Zukan Helez. MO BiH

FENA

5.1.2026

Ministar odbrane i zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Zukan Helez nada se da će se kroz zakonom propisane procedure preispitati Odluka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojom je kompaniji BNT – Tvornica mašina i hidraulike iz Novog Travnika oduzeta dozvola za proizvodnju dronova i da će se proizvodni proces u što skorijem roku nastaviti.

– Međutim, posebno zabrinjava činjenica da su se nakon ove odluke u dijelu medija u Bosni i Hercegovini pojavile netačne i zlonamjerno tendenziozne informacije kojima se mene svjesno i neosnovano dovodi u vezu s proizvodnjom dronova u kompaniji BNT i njenom obustavom. Takve tvrdnje su potpuno neistinite i predstavljaju pokušaj manipulacije javnošću. Nemam nikakve veze s proizvodnjom dronova u navedenoj kompaniji. Uprkos tome, pojedini mediji objavljuju moje fotografije s dronovima koji su proizvedeni na drugom mjestu i od strane druge kompanije, čime se javnost namjerno dovodi u zabludu. Takvo postupanje smatram zlonamjernim i tendencioznim, a plasirane informacije su netačne i neprofesionalne – istakao je Helez u objavi na Facebooku.

Naglašava da se dronovi, o kojima je ranije govorio, i dalje uredno proizvode i izvoze, bez ikakvih zastoja.

– Očekujem da mediji počnu raditi svoj posao odgovorno, u skladu s profesionalnim i etičkim standardima, te da prestanu sa širenjem dezinformacija koje nanose štetu i pojedincima i domaćoj industriji – poručio je Helez.

# STAŠA KOŠARAC
# DRONOVI
# BNT
# ZUKAN HELEZ
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