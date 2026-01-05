Sarajevo dočekalo 2026. godinu uz porast broja dolazaka i noćenja turista

Turistička zajednica Kantona Sarajevo zadovoljna je rezultatima novogodišnje turističke sezone, koja je potvrdila status Sarajeva kao jedne od najpoželjnijih zimskih destinacija u regiji.

U periodu od 29.12.2025. do 02.01.2026., zabilježeno je 15.110 dolazaka i 35.534 noćenja turista, što predstavlja povećanje od 1,4% u dolascima i 4,5% u noćenjima u odnosu na isti period prethodne rekordne godine. Prosječan boravak gostiju iznosio je 2,4 dana.

U nešto širem periodu, od 29.12.2025. do 05.01.2026., u Sarajevo je došlo 23.208 turista, a ostvareno je 52.150 noćenja. I ovaj segment bilježi rast: 1,6% više dolazaka i 4,0% više noćenja u odnosu na prošlogodišnji period, s prosječnim zadržavanjem od 2,3 dana.

Najviše gostiju stiglo je iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske, Austrije, Italije, Njemačke i Kine.

Ovi podaci potvrđuju da Sarajevo ostaje atraktivna i konkurentna destinacija za novogodišnje praznike, zahvaljujući bogatom sadržaju, jedinstvenoj atmosferi i kontinuiranoj promociji brenda Visit Sarajevo.