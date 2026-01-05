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TURISTIČKA ZAJEDNICA KS

Sarajevo dočekalo 2026. godinu uz porast broja dolazaka i noćenja turista

Najviše gostiju stiglo je iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske, Austrije, Italije, Njemačke i Kine

Koncert Petra Graše. TZKS

M. Až.

5.1.2026

Turistička zajednica Kantona Sarajevo zadovoljna je rezultatima novogodišnje turističke sezone, koja je potvrdila status Sarajeva kao jedne od najpoželjnijih zimskih destinacija u regiji.

U periodu od 29.12.2025. do 02.01.2026., zabilježeno je 15.110 dolazaka i 35.534 noćenja turista, što predstavlja povećanje od 1,4% u dolascima i 4,5% u noćenjima u odnosu na isti period prethodne rekordne godine. Prosječan boravak gostiju iznosio je 2,4 dana.

U nešto širem periodu, od 29.12.2025. do 05.01.2026., u Sarajevo je došlo 23.208 turista, a ostvareno je 52.150 noćenja. I ovaj segment bilježi rast: 1,6% više dolazaka i 4,0% više noćenja u odnosu na prošlogodišnji period, s prosječnim zadržavanjem od 2,3 dana.

Najviše gostiju stiglo je iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske, Austrije, Italije, Njemačke i Kine.

Ovi podaci potvrđuju da Sarajevo ostaje atraktivna i konkurentna destinacija za novogodišnje praznike, zahvaljujući bogatom sadržaju, jedinstvenoj atmosferi i kontinuiranoj promociji brenda Visit Sarajevo.

Fazlagić: Zadovoljni smo posjetom. TZKS

- Zadovoljni smo posjetom, organizacija koncerata je odlično prošla, imali smo najdužu proslavu Nove godine u regiji. Ovo su nam temelji da naredni novogodišnji doček uradimo još bolje, da napravimo jedinstvenu ponudu koja će trajati više dana nego dosad. Hvala svima koji su odabrali Sarajevo za novogodišnju destinaciju, vjerujemo da ćete doći ponovo - naglasio je Haris Fazlagić, predsjednik Turstičke zajednice KS.

# TURISTIČKA ZAJEDNICA KS
# NOVA GODINA
# SARAJEVO
# HARIS FAZLAGIĆ
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