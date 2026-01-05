Vučić u Trebinju: Slijede teške godine, moramo biti spremni da branimo svoja ognjišta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Trebinju na otvorenju bolnice "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" koja je izgrađena sredstvima Srbije.

Inače, bolnica nosi naziv po 9. januaru, prazniku koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim i istaknuo da nije prihvatljiv jer diskriminira dio građana, odnosno, one koji nisu Srbi.

Vučić je naveo kako svaki uspjeh RS-a doživaljvaju sa srećom.

- Volimo RS i ne stidimo se toga. Mi pripadamo istom narodu. U skladu sa svim sporazumima koje imamo i Dejtonskim, uvijek ćemo čuvati naš srpski jezik, ćirilićno pismo, naše kulturne, ekonomske i sve veze - rekao je Vučić u uvodu.

Citirao je i riječi Svetog Vasilija Ostroškog, rekavši da uvijek treba izabrati put časti i obraza. Najavio je kako će Srbija raditi sve da bude uvjerljiv "odvraćajući faktor" da je, kako je kazao, ne bi napali.

- Lako je ići širokim putem, samo širokim putem ne otvaraš najvažnija vrata i kapije. Ponekad je potrebno izabrati teži put, onaj koji na prvi put izgleda trnovit, djeluje kao nemoguć. Ali je to put časti i obraza i kada idete tim putem na kraju ćete otvoriti najvažnije kapije i vrata koja bi blagosiljao i sv. Vasilije. Srbija je u ovim teškim trenucima, rekao bih za cijeli svijet, izabrala ne lak put. Mogli smo se, kao i svi ostali, praviti da ne postojimo ili da se ulizujemo moćnima i jakima u svijetu. Srbija je uvijek bila i ostala nešto više od toga. Vodit ćemo računa da očuvamo mir. Mali smo, ne možemo da se zamjeramo previše tim velikima, ali smo smogli snage da kažemo istinu. I uvijek ćemo imati snage da kažemo istinu, jer nas obavezuje istorija junačkog naroda, naroda koji je zbog svoje istine stradao - rekao je Vučić.

"Velike oluje"

Potom je istakao kako se "pripremaju velike oluje u današnjem svijetu".

- Svi svima prijete. Niko ni sa kim neće da razgovara. Protiv Srbije u čitavom regionu se vodi najprljavija hajka i kampanja. Ne samo u Prištini, ne samo u Zagrebu, na šta smo navikli, već i u Sarajevu i u Podgorici. Ne postoji laž najbrutalnija koje oni su izmislili ni protiv mene, ni protiv Srbije, uvijek je okrivljujući za sve, izmišljajući neboluze i istine. Pitate se šta je cilj tim ljudima, odgovora nema. I bez obzira nato, Srbija je spremna da razgovora o neistinima koja šire svakodnevno, da se razgovara o prošlosti koja je bolna i za Srbe i Bošnjake i sve druge narode koji ovdje žive. ali mi smo prije svega spremni da razgovaramo i sa Bošnjacima i Hrvatima i svima drugima o tome kakva će nam biti budućnost. Zato što je mir najvažniji. Ali mi dobro razumijemo u Beogradu, novi vojni savez stvoren između Zagreba, Prištine i Tirane, stvoren je protiv srpskog naroda. Ne trebamo da sebe obmanjujemo i da mislimo da je to vijest za 1-2 dana. Također, pokušaj Zagreba da pod svoju potpunu kontrolu stavi Podgoricu i da sve uključi uopštu antisrpsku politiku, nam je jasan i vidljiv pokušaj. Jedino što vama mogu da kažem, to je da ćemo mi kao Srbija dati sve od sebe da čuvamo mir, a taj mir možemo samo da sačuvamo ukoliko budemo dovoljno odvraćajući faktor za sve one koji planiraju u budućnosti ugrožavanje Srbije - rekao je Vučić.

O napretku Vojske Srbije

Kazao je i to "kako Srbija nikada nikoga nije napala niti planira da napadne" već da žele razgovor i mir, a odmah potom je govorio o rastu vojne moći Srbije.

- Mi ćemo svoju vojnu snagu, a vojna snaga Srbije, ona je druga zemlja u svijetu po brzini svog napretka u prethodnih pet godina, svojih vojnih kapaciteta, svoje vojne i vatrene moći, druga zemlja u svijetu po brzini napretka na indeksu najpoznatijih svjetskih sajtova, za manje od dvije godine, bukvalno udvostručiti. Jer mi dobro znamo šta je sloboda. Sloboda je za Srbina najpreča stvar. I zato ćemo umjeti da sačuvamo slobodu naše zemlje, ne ugrožavajući nikoga, a oni koji misle da smo naivni i da će stvari moći da idu onako kako su ih činili i '41., kako su ih činili mnogo puta u istoriji, samo neka znaju jednu stvar. Sve ste uradili prošle godine da me oborite s vlasti, sa mnogim drugim spoljnim faktorima. Milijarde eura uložene. Niste uspjeli. Ja vam nisam Slobodan Milošević. Niti sam naivan, niti sam glup da vam vjerujem. I zato razvijamo ekonomiju, snažimo našu ekonomiju, čuvamo mir, ali ćemo biti spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru. Toliko snažan odgovor da im više nikada neće pasti na pamet da dirnu u srpski narod. Oni koji ne vide šta se sve promijenilo, oni koji ne razumiju da je Amerika krenula da štiti svoje interese, koji nisu samo svoji, već kontinentalni interesi. A šta ćemo na kraju kada budu rekli oni koji ih podržavaju danas? A šta će da kažu kada budu rekli Grenland nam je potreban? - rekao je Vučić.

"Moje je da upozorim naše ljude"

Kazao je kako se neće miješati u to, ali da postovaljaju pitanje o Kosovu, teritorijalnom suverenitetu i integritet, a potom je upozorio narod u Republici Srpskoj da im predsotoje "teške godine".

- Da je zavladalo ludilo, a ne pravilo. I da u svemu tome mi moramo da preživimo. Da se sklonimo od tih velikih, da ih pustimo, da se oni obračunavaju, a da vodimo računa onima koji su nam uvijek zabijali nož u leđa. I da ne krijemo to od sebe. Da se ne pravimo ni slijepi ni gluvi kao da se to ne dešava. Nisu oni pravili taj savez protiv Austrije, zato što je Austrija vojno neutralna. Već protiv Srbije i srpskog naroda. A neko ima obavezu da to kaže našem narodu. Makar trpio sve ono što sam morao da trpim, makar najgore laži iznosili. Čija je to obaveza ako ne predsjednika Srbije? Zato je moje da upozorim naš narod, ma gdje da živi, da upozorim naše ljude. Do sada smo sačuvali mir i vjerujem da ćemo to uspjeti i u buduće. Zato su nam potrebni razgovori sa svima, da stvari rješavamo razgovorom, ali mi uvijek moramo da znamo kako su se sa nama obraćali kada nismo bili dovoljno snažni. Zato vam obećavam da ćemo nastaviti da pomažemo sve projekte, od bolnica, domova zdravlja, vrtića, škola. Sve projekte na nivou Republike Srpske - rekao je Vučić.

- Oni i dalje žive u tome da su bolje razvijeni od Srbije. Oni ne znaju šta se sve promijenilo u prethodnih 15 godina. Oni ne znaju da imaju i mnogo manje plate nego u Srbiji. Zato što i dalje vjeruju u sopstvene laži - rekao je Vučić.

A potom je citirao i kralja Aleksandra.

- Kralj Aleksandar je imao važno svoje obraćanje prije nego što otišao u smrt iz Dubrovnika u Marsej, baš ovdje u Trebinju. Trebinje je dobro mjesto za važne govore. Teška, teška godina nam predstoji. Ekonomski vjerovatno najbolja, politički najteža. Moramo da čuvamo jedni druge, da budemo jedni uz druge, ali je sada vrijeme da svoju snagu pokazujemo time što ćemo da nudimo i da nudimo razgovore i dijalog. Ali da budemo spremni da branimo svoja ognjišta i da čuvamo svoje srpsko ime i srpsko prezime - zaključio je Vučić.