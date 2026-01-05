Donacija hrane, odjeće i obuće za Pučku kuhinju Mostar

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić primio je u ponedjeljak u Gradskoj vijećnici predsjednika humanitarne organizacije Auser iz talijanskog grada Montegroto (Montegrotto) Terme Silvija Narda, počasnog građanina Mostara.

Tokom susreta gradonačelnik Kordić zahvalio je na dugogodišnjoj pomoći koju organizacija Auser pruža korisnicima u Mostaru te je iskazao zanimanje za konkretizaciju projekt Banke hrane, koji je usmjeren na smanjenje bacanja hrane i pružanje pomoći osobama u riziku od siromaštva kroz organizirani sustav prikupljanja i distribucije viškova hrane, priopćio je Grad Mostar.

Predsjednik Ausera izrazio je zadovoljstvo interesom Grada Mostara za projekt Banke hrane, naglasivši važnost solidarnosti i odgovornog odnosa prema hrani.

U sklopu posjeta Silvio Nardo uručio je Pučkoj kuhinji Mostar donaciju hrane, odjeće i obuće.

Direktor Pučke kuhinje Mostar Antonio Zelenika – Braco tom je prigodom uputio iskrenu zahvalu organizaciji Auser i njezinu predsjedniku, istaknuvši kako svaka ovakva donacija predstavlja značajnu podršku u svakodnevnom radu te izravnu pomoć korisnicima Pučke kuhinje.