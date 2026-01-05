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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Goran Ramović pronađen živ i zdrav: Oženio se u Nišu

Porodica je svaki dan u kontaktu s njim, a policiji su prijavili da su saznali informacije o njegovom trenutnom boravku

Goran Ramović. Ustupljena fotografija

Piše: Amila Ovčina

5.1.2026

Goran Ramović, koji je nestao 21. decembra prošle godine, pronađen je živ i zdrav.

Kako je za “Avaz” potvrdila njegova porodica, on se oženio.

- Trenutno se nalazi u Nišu i oženio je Sofiju - potvrdila je porodica.

Porodica je svaki dan u kontaktu s njim, a policiji su prijavili da su saznali informacije o njegovom trenutnom boravku.

# NIŠ
# BIH
# GORAN RAMOVIĆ
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