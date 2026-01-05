Goran Ramović pronađen živ i zdrav: Oženio se u Nišu

Goran Ramović, koji je nestao 21. decembra prošle godine, pronađen je živ i zdrav.
Kako je za “Avaz” potvrdila njegova porodica, on se oženio.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Porodica je svaki dan u kontaktu s njim, a policiji su prijavili da su saznali informacije o njegovom trenutnom boravku
Goran Ramović. Ustupljena fotografija
Goran Ramović, koji je nestao 21. decembra prošle godine, pronađen je živ i zdrav.
Kako je za “Avaz” potvrdila njegova porodica, on se oženio.
- Trenutno se nalazi u Nišu i oženio je Sofiju - potvrdila je porodica.
Porodica je svaki dan u kontaktu s njim, a policiji su prijavili da su saznali informacije o njegovom trenutnom boravku.
CRVENI ALARM
FOTOGRAFIJA IZ UMAGA
DETALJI POLICIJSKE AKCIJE