Semir Efendić: "'Rad' očito više nije preduzeće koje je nekada bilo, angažirali smo privatne firme"

Načelnik sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić (SBIH) oglasio se komentirajući čišćenje saobraćajnica na području te lokalne zajednice. Podsjetio je kako je mašinsko održavanje lokalnih saobraćajnica kao i ranijih godina povjereno preduzeću "Rad".

- Nažalost, ovo preduzeće očito više nije ono koje je nekada bilo, pa od šest mašina koje su bile određene za općinu Novi Grad i koje su sinoć započele čišćenje u funkciji su ostala tri! Jedna za drugom su se pokvarile za manje od 24sata! Zbog navedenih okolnosti za koje nema nikakvog opravdanja jer je mehanizacija morala biti spremna i servisirana na vrijeme u KJKP "Rad", općinske službe su danas pozvale nekoliko privatnih firmi sa prostora općine Novi Grad koje su ustupile svoje mašine pa se pristupilo čišćenju najkritičnijih lokacija. Dio firmi bio je spreman vozila ustupiti odmah danas, dok će neke od njih to učiniti sutra, gdje bi u funkciji trebalo biti minimalno 6 do 8 mašina, dok čekamo da "Rad" popravi svoje mašine. Da smo ugovor o održavanju lokalnih cesta pravili sa nekim drugim firmama, bili bi optuženi da to radimo ciljano u interesu privatnika i da namjerno nanosimo štetu javnom preduzeću, ali očito da je neko to već uradio – naveo je Efendić.

Dalje napominje kako je "Rad" imao dugogodišnje iskustvo u održavanju svih dijelova Sarajeva, pa tako i Novog Grada, ali da je očito to vrijeme iza nas. Ističe kako će za naredni period biti neophodno ugovore o zimskom održavanju zaključivati sa privatnim firmama, kupovati vlastitu mehanizaciju i iznalaziti rješenja.