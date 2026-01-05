Ministarstvo sigurnosti BiH zatražilo satelitsko snimanje regije Hercegovine zbog rizika od poplava

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zatražilo je od Evropske unije aktivaciju satelitskog snimanja regije Hercegovine - područja gornjeg toka Neretve, zbog mogućeg rizika od poplava uzrokovanih obilnim padavinama.

Satelitsko snimanje bit će realizirano putem Copernicus Emergency Management Service (EMS), s ciljem da se u što kraćem roku izvrši procjena utjecaja padavina na pogođeno područje, kao i eventualna početna procjena nastalih šteta. Dobijeni podaci omogućit će nadležnim institucijama efikasnije planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Ministarstvo sigurnosti BiH je i ranije uspješno sarađivalo s Copernicus službom u pribavljanju satelitskih snimaka u slučajevima prirodnih nesreća, uključujući poplave i druge vanredne situacije.

Ova aktivnost realizira se kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, čija je Bosna i Hercegovina punopravna članica od 2022. godine, što omogućava bržu i efikasniju međunarodnu podršku u situacijama povećanog rizika od prirodnih i drugih nesreća.