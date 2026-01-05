Vučić razgovarao s Kordićem o direktnoj avionskoj liniji Beograd – Mostar i budućim inicijativama

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je u jednodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, u ponedjeljak je razgovarao s gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem o unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine te o značaju suradnje na lokalnom nivou.
Vučić i Kordić razmijenili su mišljenja o konkretnim projektima koji doprinose boljem povezivanju gradova i ljudi, jačanju privrede i turizma, uključujući i direktnu avionsku liniju Beograd – Mostar, objavljeno je na Instagram profilu predsjednika Srbije.
Vučić je naglasio da dijalog i međusobno uvažavanje predstavljaju jedini put prema miru, stabilnosti i razumijevanju te da svaka suradnja koja donosi korist građanima ima poseban značaj.
On je naveo da ovakvi razgovori doprinose izgradnji povjerenja i otvaraju prostor za nove zajedničke inicijative koje pridonose stabilnosti i prosperitetu cijele regije.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u ponedjeljak u posjetu Bosni i Hercegovini, a u mostarskoj zračnoj luci dočekala ga je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Vučić je potom posjetio Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima, te je u pratnji predstavnika Republike Srpske obišao duhovno središte čiju izgradnju je djelimično finansirala i Srbija, a čija je vrijednost 2,5 miliona KM.
Nakon toga, Vučić je nastavio put ka Trebinju, gdje je prisustvovao svečanosti otvaranja nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar".