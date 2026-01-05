Vučić razgovarao s Kordićem o direktnoj avionskoj liniji Beograd – Mostar i budućim inicijativama

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je u jednodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, u ponedjeljak je razgovarao s gradonačelnikom Mostara Mariom Kordićem o unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine te o značaju suradnje na lokalnom nivou.

Vučić i Kordić razmijenili su mišljenja o konkretnim projektima koji doprinose boljem povezivanju gradova i ljudi, jačanju privrede i turizma, uključujući i direktnu avionsku liniju Beograd – Mostar, objavljeno je na Instagram profilu predsjednika Srbije.

Vučić je naglasio da dijalog i međusobno uvažavanje predstavljaju jedini put prema miru, stabilnosti i razumijevanju te da svaka suradnja koja donosi korist građanima ima poseban značaj.

On je naveo da ovakvi razgovori doprinose izgradnji povjerenja i otvaraju prostor za nove zajedničke inicijative koje pridonose stabilnosti i prosperitetu cijele regije.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u ponedjeljak u posjetu Bosni i Hercegovini, a u mostarskoj zračnoj luci dočekala ga je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.