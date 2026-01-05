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PONIJERI

JU KSC Kakanj zbog povišene temperature zraka ponovo odgodila početak skijaške sezone

Ski staza zbog ovakvih vremenskih uslova trenutno nije pogodna za skijanje, istakli su

Ski centar Ponijeri. Video Šefa/Facebook

FENA

5.1.2026

Javna ustanova Kulturno - sportski centar Kakanj, koja upravlja i SKI centrom Ponijeri, ponovo je, zbog nepovoljnih temperatura zraka, otkazala za večeras planirani početak skijaške sezone 2025/2026.

Direktor tog preduzeća Dženan Ajdinović, u jutrošnjem razgovoru za Fenu, bio je najavio kako će večeras, u 18.00 sati - noćnim skijanjem do 21.00 sata, otvoriti novu skijašku sezonu.

Odgođeno otvaranje sezone. JU KSC Kakanj

Sinoć, uprkos dovoljnim količinama snijega za skijanje, nije bilo moguće pripremiti stazu zbog velikih sniježnih padavina.

- Zbog porasta temperature na Ponijerima, gdje je trenutno +3°C, odgađamo noćno skijanje koje je planirano večeras.

Ski staza zbog ovakvih vremenskih uslova trenutno nije pogodna za skijanje.

Molimo vas da pratite našu stranicu, jer vremenske prilike u velikoj mjeri određuju rad ski-lifta.

U skladu sa vremenskim uslovima, blagovremeno ćemo vas obavijestiti o daljnjem radu - istakli su u obavijesti iz JU KSC Kakanj. 

# PONIJERI
# KAKANJ
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