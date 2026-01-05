JU KSC Kakanj zbog povišene temperature zraka ponovo odgodila početak skijaške sezone

Direktor tog preduzeća Dženan Ajdinović, u jutrošnjem razgovoru za Fenu, bio je najavio kako će večeras, u 18.00 sati - noćnim skijanjem do 21.00 sata, otvoriti novu skijašku sezonu.

Javna ustanova Kulturno - sportski centar Kakanj, koja upravlja i SKI centrom Ponijeri, ponovo je, zbog nepovoljnih temperatura zraka, otkazala za večeras planirani početak skijaške sezone 2025/2026.

Sinoć, uprkos dovoljnim količinama snijega za skijanje, nije bilo moguće pripremiti stazu zbog velikih sniježnih padavina.

- Zbog porasta temperature na Ponijerima, gdje je trenutno +3°C, odgađamo noćno skijanje koje je planirano večeras.

Ski staza zbog ovakvih vremenskih uslova trenutno nije pogodna za skijanje.

Molimo vas da pratite našu stranicu, jer vremenske prilike u velikoj mjeri određuju rad ski-lifta.

U skladu sa vremenskim uslovima, blagovremeno ćemo vas obavijestiti o daljnjem radu - istakli su u obavijesti iz JU KSC Kakanj.