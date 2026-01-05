Ni smrt žene u Sarajevu nije dovoljna da se Vlada KS oglasi: Šteta šuti o kolapsu, Katica hvali policiju, Uk vukao lopatu

- Na zvaničnom Facebook profilu Vlade KS danas se dijele objave KJKP Park i KJKP Rad, dok su ulice Sarajeva i dalje neočišćene, a zabilježene su i materijalne štete nakon obaranja drveća u još nekim naseljima.

Današnji dan u Sarajevu obilježila je smrt žene na koju je jutros palo stablo u naselju Grbavica. No ni ta tragedija nije bila dovoljna da se Vlada Kantona Sarajevo probudi i ponudi neko objašnjenje građanima šta se dešava posljednja dva dana iako su padavine najavljivane danima prije, piše Amra Vrabac za Patriju , a tekst u nastavku prenosimo u cijelosti.





Javni prijevoz odvija se uz poteškoće od nedjelje. Tramvajski saobraćaj bio je obustavljen, a zbog iskakanja novog tramvaja iz šina na Ilidži, prvog radnog dana ove sedmice od Nedžarića do Baščaršije vozili su samo stari tramvaji. U kasnim popodnevnim satima građani su obaviješteni da se normalizirao tramvajski saobraćaj bez objašnjenja šta se desilo sa novim tramvajima.

Ništa od ovoga nije bilo dovoljno da se Vlada KS oglasi zvaničnim saopćenjem i pozove preduzeća u svom vlasništvu na što adekvatniju reakciju, a posebno jer su najavljene nove padavine i ledena kiša. I dok tek danas očito i Vlada KS saznaje da KJKP Rad nema dovoljno mehanizacije, treba podsjetiti da su u posljednjoj godini na čelu ovog preduzeća bila čak tri direktora jer se SDP i NIP nisu mogli dogovoriti ko će voditi preduzeće. A sada preduzeće vodi komunikolog.

Umjesto toga, imamo sporadične objave pojedinih ministara i premijera Uka. Od ministra saobraćaja Adnana Štete ni traga ni glasa zbog kolapsa u saobraćaju i iskakanja tramvaja koje je nabavio.

Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica objavio je fotografije da pokaže kako su sarajevski policajci na usluzi građanima da ih prevedu preko ceste ili poguraju automobil. I to je pohvalno, ali bi bilo daleko potrebnije da pojačaju svoje prisustvo u noćnim satima kada se divlja automobilima, ugrožavaju građani i učesnici u saobraćaju na sarajevskim ulicama.