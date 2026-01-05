Kakanj pod snijegom: Grad još uvijek nedovoljno očišćen

Snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana i noći izazvao je velike probleme širom Bosne i Hercegovine, a stanovnici Kaknja posebno osjećaju posljedice neučinkovitog čišćenja.
NA LOKACIJI STARE JAME
ZIMSKE POTEŠKOĆE
U ostatku grada situacija je znatno lošija, jer je snijeg uglavnom zguran sa kolovoza na stranu, dok su trotoari gotovo potpuno zatrpani
Snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana i noći izazvao je velike probleme širom Bosne i Hercegovine, a stanovnici Kaknja posebno osjećaju posljedice neučinkovitog čišćenja.
Kako javlja novinar „Avaza“, u gradu se normalno saobraća samo u dijelovima dviju glavnih ulica – u ulici Alije Izetbegovića i ulici Branilaca. U ostatku grada situacija je znatno lošija, jer je snijeg uglavnom zguran sa kolovoza na stranu, dok su trotoari gotovo potpuno zatrpani.
Posebno problematičan je prilaz do Doma zdravlja, koji je loše očišćen, kao i parking prostor ispred ustanove, što znatno otežava pristup pacijentima i zaposlenicima.
CRVENI ALARM
DETALJI POLICIJSKE AKCIJE
FOTOGRAFIJA IZ UMAGA