Kakanj pod snijegom: Grad još uvijek nedovoljno očišćen

Snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana i noći izazvao je velike probleme širom Bosne i Hercegovine, a stanovnici Kaknja posebno osjećaju posljedice neučinkovitog čišćenja.

Kako javlja novinar „Avaza“, u gradu se normalno saobraća samo u dijelovima dviju glavnih ulica – u ulici Alije Izetbegovića i ulici Branilaca. U ostatku grada situacija je znatno lošija, jer je snijeg uglavnom zguran sa kolovoza na stranu, dok su trotoari gotovo potpuno zatrpani.

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