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ZIMSKE POTEŠKOĆE

Kakanj pod snijegom: Grad još uvijek nedovoljno očišćen

U ostatku grada situacija je znatno lošija, jer je snijeg uglavnom zguran sa kolovoza na stranu, dok su trotoari gotovo potpuno zatrpani

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

5.1.2026

Snijeg koji je padao tokom jučerašnjeg dana i noći izazvao je velike probleme širom Bosne i Hercegovine, a stanovnici Kaknja posebno osjećaju posljedice neučinkovitog čišćenja.

Kako javlja novinar „Avaza“, u gradu se normalno saobraća samo u dijelovima dviju glavnih ulica – u ulici Alije Izetbegovića i ulici Branilaca. U ostatku grada situacija je znatno lošija, jer je snijeg uglavnom zguran sa kolovoza na stranu, dok su trotoari gotovo potpuno zatrpani.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Posebno problematičan je prilaz do Doma zdravlja, koji je loše očišćen, kao i parking prostor ispred ustanove, što znatno otežava pristup pacijentima i zaposlenicima.

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# SNIJEG
# BIH
# KAKANJ
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