Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo izdao preporuke zbog mogućih obilnih padavina

Iz Vlade Kantona Sarajevo su saopćili da je Štab civilne zaštite KS na današnjoj sjednici donio preporuke za provođenje mjera zaštite i spašavanja usljed mogućih velikih padavina.

Riječ je o sljedećim preporukama:

- Štab na osnovu izvještaja dostavljenog od Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite konstatira da su Kantonalna uprava civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite s područja Kantona odmah po prijemu upozorenja o obilnim padavinama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) i Upozorenja i preporuka za provođenje mjera zaštite i spašavanja usljed najavljenih ekstremnih velikih padavina Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) stavili svoje organizurabe snage zaštite i spašavanja u pripravnost te da se u toku jučerašnjeg dana pratili stanje na području svih općina u Kantonu i u saradnji s nadležnim komunalnim javnim preduzećima i službama poduzimali mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, tako da je obezbijeđeno funkcioniranje vitalnih funkcija društva na području KS;

- S obzirom na to da se prema prognozama FHMZ i u narednom periodu na području Kantona očekuju obilne snježne padavine, koje mogu prouzrokovati probleme u funkcionisanju vitalnih funkcija društva, te da naglo topljenje snijega može uzrokovati bujične poplave i klizišta, preporučili su općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona da kontinuirano obilaze najugroženija područja od snježnih padavina, poplava i klizišta te da odmah stave svoje organizirane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reagiraju na potencijalno moguće obilne snježne padavine te pojavu poplava i klizišta na području svojih općina;

- Preporučili su Općinskoj službi civilne zaštite Stari Grad Sarajevo da u skladu sa naredbama Štaba civilne zaštite kontinuirano prati stanje na klizištu Curine njive te da odmah poduzme mjere na uklanjanju nepropisano parkiranih vozila na saobraćajnicama ka lokalitetu Curine njive, kako bi se stekli uslovi za čišćenje snijega sa tih saobraćajnica i da o tome odmah izvijeste Štab civilne zaštite Kantona i KUCZ;

- Preporučili su KUCZ da kontinuirano prati stanje na području Kantona i da o tome izvještava Štab civilne zaštite;

- Preporučili su nadležnim kantonalnim organima uprave i općinskim službama za upravu da u punom kapacitetu angažiraju pravna lica (s kojima imaju potpisane sporazume/ugovore o zimskom održavanju puteva) na kontinuiranom čišćenje snijega sa saobraćajnica;

- Preporučili su svim pravnim licima da na vrijeme preduzmu preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina, poplava i klizišta te da u skladu sa važećim propisima preduzmu mjere na uklanjanju snijega ispred ulaza u stambene, zdravstvene, obrazovne, kulturne, javne, poslovne industrijske, sportske i druge objekte od šireg značaja i da preduzmu mjere na uklanjanju ledenica s krovova navedenih objekta i snijega ako njegova težina predstavlja opasnost po krovove objekata;

- Preporučili su građanima da u skladu sa važećim propisima u okviru provođenja lične i uzajamne zaštite građana na vrijeme preduzmu mjere na čišćenju snijega ispred svojih objekta te uklanjanju ledenica i snijega sa krovova;

- Preporučili su građanima da se ne kreću u blizini visokih stabala i objekata zbog opasnosti od urušavanja stabala, padanja ledenica i snijega s krovova objekata;

- Preporučili su nadležnim inspekcijskim organima da pojačaju aktivnosti na terenu i da u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzmu mjere prema svim pravnim i fizičkim licima, koja neizvršavanjem svojih zakonskih obaveza dodatno povećavaju opasnost po ljude i materijalna dobra.