Drama u Hercegovini: GSS Prenj spasila četvero Hrvata čiji je kombi zapeo u dubokom snijegu

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj večeras su uspješno spasili četiri državljana Hrvatske čije je kombi vozilo ostalo zaglavljeno u dubokom snijegu na planinskom putu u sjevernom dijelu Hercegovine.
Kako su saopćili iz GSS-a Prenj na svojoj Facebook stranici, u kasnim poslijepodnevnim satima zaprimili su obavijest Policijske stanice Konjic da je kombi vozilo sa splitskim registarskim oznakama ostalo zaglavljeno na putnom pravcu prema Rujištu, nedaleko od Mostara. Spasilačke ekipe odmah su upućene na teren.