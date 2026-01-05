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PRATILI NAVIGACIJU

Drama u Hercegovini: GSS Prenj spasila četvero Hrvata čiji je kombi zapeo u dubokom snijegu

Zbog velike količine snijega i teških terenskih uslova, u akciji su korištena off-road terenska vozila

U akciji su korištena off-road terenska vozila. Facebook

M. Až.

5.1.2026

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj večeras su uspješno spasili četiri državljana Hrvatske čije je kombi vozilo ostalo zaglavljeno u dubokom snijegu na planinskom putu u sjevernom dijelu Hercegovine.

Kako su saopćili iz GSS-a Prenj na svojoj Facebook stranici, u kasnim poslijepodnevnim satima zaprimili su obavijest Policijske stanice Konjic da je kombi vozilo sa splitskim registarskim oznakama ostalo zaglavljeno na putnom pravcu prema Rujištu, nedaleko od Mostara. Spasilačke ekipe odmah su upućene na teren.

Zbog velike količine snijega i teških terenskih uslova, u akciji su korištena off-road terenska vozila. Nakon intervencije, vozilo je uspješno izvučeno, a akcija je okončana bez povrijeđenih.

Kombijem je upravljao državljanin Hrvatske, dok su se u vozilu nalazile još tri osobe. Prema dostupnim informacijama, navigacija je vozača usmjerila najkraćom rutom prema Mostaru preko planinskog područja, gdje je vozilo zbog zimskih uslova i visine snijega ostalo zaglavljeno.

# BIH
# GSS PRENJ
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