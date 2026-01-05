Nihad Uk o stanju saobraćajnica: Razumijem građanke i građane koji su nezadovoljni i očekuju da se uradi više

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk oglasio se nakon brojnih komentara građana o čišćenju saobraćajnica nakon obilnih padavina koje su zahvatile glavni grad Bosne i Hercegovine. Poručio je da je odgovornost zajednička, ali je također upozorio da meteorološke prognoze najavljuju nove padavine, a da naglo topljenje snijega može izazvati poplave i klizišta.

- Nakon više od 14 sati provedenih na terenu sa službama koje održavaju i čiste saobraćajnice, razumijem građanke i građane koji su nezadovoljni i očekuju da se uradi više. Istovremeno, činjenica je da se radi u punom kapacitetu i da je, s mehanizacijom koja je trenutno na raspolaganju, očišćen značajan broj ulica i osigurana prohodnost ključnih pravaca - rekao je Uk. On je istakao da je smrt građanke Sarajeva, koja je preminula od povreda nakon što je palo drvo uslijed snježnih padavina, nenadoknadiv gubitak.

- U ime cijele Vlade Kantona Sarajevo upućujem iskreno saučešće i podršku njenoj porodici. Ovaj tragičan događaj dodatno nas obavezuje na maksimalnu odgovornost i oprez - dodao je premijer. Uk je naglasio da su sve kantonalne i općinske službe civilne zaštite u stanju pripravnosti i da kontinuirano prate stanje na terenu nakon zvaničnih upozorenja i procjena nadležnih institucija.

Svi raspoloživi kapaciteti zimskog održavanja su angažovani, a poseban fokus stavljen je na najugroženija područja, uključujući klizišta, saobraćajnice i vitalnu infrastrukturu.