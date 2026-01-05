Kantonalni štab Civilne zaštite Goražde: Službe zaštite i spašavanja stavljene u stanje pripravnosti

Vodostaji Drine i njenih pritoka u stalnom su porastu, a zbog opasnosti od poplava Kantonalni štab Civilne zaštite Goražde održao je vanrednu sjednicu na kojoj je donio naredbu o stavljanju u pripravnost i pripremi za djelovanje Štabovima civilne zaštite grada Goražde, općina Foča i Pale u FBiH, kao i svim službama zaštite i spašavanja BPK Goražde i grada Goražda, te privrednim subjektima u BPK Goražde.

Naredba je na snagu stupila odmah, a za njeno provođenje zaduženi su komandanti Štabova CZ, rukovodioci službi zaštite i spašavanja i direktori preduzeća u BPK Goražde.

Iako se izlila na dio šetališta i nezaštićene obale pojedinih izletišta, Drina za sada ne prijeti naseljima, dok nabujale manje rijeke i potoci stvaraju probleme i donose besanu noć stanovnicima pojedinih naselja.

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